Прикордонна поліція Баварії відзвітувала за перші місяці роботи

Прикордонна поліція Баварії, яка на початку липня цього року розпочала свою роботу, відзвітувала за перші місяці діяльності. Як повідомив у понеділок, 27 серпня, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann), від початку роботи співробітники новоствореного підрозділу склали 1750 протоколів про правопорушення, виявили понад 500 осіб, які перебували в розшуку, 35 з них - за ордером на арешт, передає агентство dpa. Також співробітники прикордонної поліції Баварії затримали кількох незаконних перевізників людей та встановили 220 фактів незаконного в'їзду іноземцями на територію ФРН.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer), який разом із Геррманном відвідав прикордонний перехід у місті Фрайлассінг, зазначив, що за перше півріччя 2018 року на кордоні Баварії з Австрією зафіксували 5300 незаконних в'їздів на територію ФРН, що свідчить про необхідність посилення контролю. Обидва міністри запевнили, що попри критику вважають правильним створення баварської прикордонної поліції та додатковий контроль на кордоні. Геррманн підтвердив намір збільшити до 2023 року число співробітників прикордонної поліції з теперішніх 500 удвічі.

Новий підрозділ поліції з 18 липня має домовленість із федеральною поліцією ФРН, до компетенції якої належить охорона кордонів, щодо залучення до проведення вибіркових перевірок на кордоні з Австрією. При цьому співробітники баварської прикордонної поліції можуть проводити перевірки лише з дозволу федеральної поліції або за її розпорядженням. Діяти на власний розсуд їм заборонено. Зокрема, баварські прикордонники не мають права відмовляти будь-кому у в'їзді до Німеччини і відправляти назад в Австрію. Новий підрозділ поліції здійснює вибіркові перевірки і в прикордонній зоні.

Створенню баварської поліції передувала гостра суперечка між канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та Горстом Зеегофером щодо відмові у в'їзді на кордоні ФРН шукачам притулку, які вже зареєстровані в інших державах ЄС.