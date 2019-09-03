Призупинення роботи британського парламенту незаконне - суд

Верховний суд Великобританії у вівторок, 24 вересня, ухвалив, що прем'єр-міністр Борис Джонсон вчинив незаконно, коли запропонував королеві Великобританії Єлизаветі ІІ тимчасово призупинити роботу парламенту. Таким чином, робота парламенту не буде призупинена, інформує агенція Reuters.

"Робота парламенту не призупиняється. Це одностайне рішення всіх 11 суддів", - зазначила голова Верховного суду Бренда Хейл, додавши також, що тепер парламентарям і, зокрема, спікерам обох палат вирішувати, що робити далі. За словами Хейл, рішення Джонсона було визнано незаконним, бо воно "перешкоджало парламенту виконувати свої конституційні функції без серйозного обґрунтування".

Нагадаємо, що парламент призупинив діяльність після дебатів 9 вересня і мав відновити її не раніше 14 жовтня. Королева Великобританії Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану прем'єр-міністром Борисом Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Згідно з офіційним повідомленням Таємної ради королеви, рішення про кількатижневу перерву в роботі депутатів було ухвалене королевою в середу, 28 серпня, в замку Балморал у Шотландії.