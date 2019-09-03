 Призупинення роботи британського парламенту незаконне - суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Новини

Призупинення роботи британського парламенту незаконне - суд

Верховний суд Великобританії визнав рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо призупинення дії британського парламенту незаконним.

Верховний суд Великобританії

Верховний суд Великобританії

Верховний суд Великобританії у вівторок, 24 вересня, ухвалив, що прем'єр-міністр Борис Джонсон вчинив незаконно, коли запропонував королеві Великобританії Єлизаветі ІІ тимчасово призупинити роботу парламенту. Таким чином, робота парламенту не буде призупинена, інформує агенція Reuters.

DW.COM

Великобританія поки що не надала ЄС пропозицій щодо альтернативи "бекстопу" через Brexit, які можна реалізувати. Про це повідомили в Єврокомісії після зустрічі Жана-Клода Юнкера й британського прем'єра Бориса Джонсона. (16.09.2019)

Британський уряд оскаржуватиме ухвалу суду в Единбурзі, називаючи рішення про перерву в роботі парламенту "законним і необхідним". (11.09.2019)

"Робота парламенту не призупиняється. Це одностайне рішення всіх 11 суддів", - зазначила голова Верховного суду Бренда Хейл, додавши також, що тепер парламентарям і, зокрема, спікерам обох палат вирішувати, що робити далі. За словами Хейл, рішення Джонсона було визнано незаконним, бо воно "перешкоджало парламенту виконувати свої конституційні функції без серйозного обґрунтування".

Нагадаємо, що парламент призупинив діяльність після дебатів 9 вересня і мав відновити її не раніше 14 жовтня. Королева Великобританії Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану прем'єр-міністром Борисом Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Згідно з офіційним повідомленням Таємної ради королеви, рішення про кількатижневу перерву в роботі депутатів було ухвалене королевою в середу, 28 серпня, в замку Балморал у Шотландії.

  • Усупереч власним очікуванням

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    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

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    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

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    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

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Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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