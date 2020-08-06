Призначення Татарова: Зеленському закидають ігнорування люстрації

Одним з керівників офісу президента Зеленського став Олег Татаров, який називав "злочинцями" учасників Євромайдану. Постраждалі від дій силовиків обурені реабілітацією ексчиновника, який мав би підпадати під люстрацію.
Володимир Зеленський обіцяв, що винних у побиттях і вбивствах учасників акцій протесту 2013-2014 років буде покарано. Замість цього він призначає на високі посади людину, яка може бути причетною до цих злочинів
Український президент Володимир Зеленський своїм указом у середу, 5 серпня, призначив заступником керівника свого офісу Олега Татарова - високопоставленого посадовця міністерства внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича. У президентській канцелярії Татаров відповідатиме за формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, а також протидії корупції і захисту прав людини.
Учасники Євромайдану обурені тим, що бачення президента у сфері роботи правоохоронних органів формуватиме людина, яка працювала в МВС під час силового придушення акцій протесту на Майдані незалежності у Києві у 2013-2014 роках. Адже тоді новопризначений куратор правоохоронних органів у Зеленського обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України. Тамтешні слідчі порушували кримінальні провадження проти учасників антиурядових протестів за обвинуваченнями, які згодом були визнані фальсифікованими.
"Це плювок в обличчя не лише всім "євромайданівцям", які постраждали від дій силовиків, але й всім мільйонам українців, які тоді виходили на вулиці, протестуючи проти свавілля влади", - зазначив у розмові з DW Павло Сидоренко, координатор Ініціативної групи поранених на Майдані. Сидоренко вже понад шість років домагається покарання правоохоронців, які калічили і вбивали претестувальників на Майдані у Києві та і в інших містах України.
Близько 1700 учасників акцій протесту у Києві були побиті і покалічені правоохоронцями. Татаров називав демонстрантів "злочинцями"
Татаров, переконаний активіст, мав би бути не в Офісі президента, а, можливо, на лаві підсудних. "Він - один з тих, хто забезпечував кримінальне переслідування майданівців. Чи він особисто давав вказівки, чи це робилося з його пасивного схвалення, має встановлювати слідство", - вимагає Сидорчук. Загалом побиття і каліцтва близько 1700 українців, каже активіст, були задокументовані і роками лежать у папках у слідчих як докази злочинів режиму Януковича проти учасників Євромайдану. До них належить і сам Сидорчук. Від прицільних пострілів правоохоронців гумовими кулями в обличчя він втратив зір на одному оці. Утім, досі за ці злочини правоохоронців ніхто з високопосадовців не покараний. Так само як і за фальсифікацію кримінальних справ проти учасників протестів.
Протестувальників Євромайдану новопризначений заступник голови офісу президента Татаров шість років тому називав "злочинцями", про що свідчать відеозаписи пресконференцій представників МВС, які досі є у відкритому доступі. Він запам'ятався також тим, що на пресконференціях і зустрічах з послами західних країн намагався дискредитувати учасників протестів і виправдати силові дії проти Євромайдану. Експосадовець, зокрема, заявляв, що "молодики" з числа протестувальників розтрощили приміщення посольства Канади. Вже невдовзі дипмісія спростувала цю заяву. Так само не знайшли підтвердження і слова Татарова про виявлені після першої "зачистки" у майданівців гранатомети.
Призначення Олега Татарова - не перше кадрове рішення Володимира Зеленського, яке викликало обурення у жертв злочинів проти учасників Євромайдану та їхніх родичів. У лютому їх обурило призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Бабікова - адвоката, який представляв у суді експрезидента Віктора Януковича у справі про державну зраду. "Коли це стало відомо, наша ініціативна група домоглася зустрічі з президентом Зеленським, на якій ми застерегли його, що це призначення є ризиком для розслідування злочинів проти учасників Майдану, адже саме ДБР тепер їх розслідує. Кількома місяцями раніше Зеленський обіцяв нам зрушення у розслідуванні цих справ", - розповідає Сидорчук. Однак президент, вважає він, робить все, аби "поховати" справи.
Новопризначений заступник глави офісу президента Андрія Єрмака (на фото) відповідатиме за державну політику у питаннях правоохоронної системи
Призначення Олега Татарова - показове політичне рішення Володимира Зеленського. Річ у тім, що відбулося воно, вочевидь, всупереч закону про очищення органів влади. Посада, яку з 2011 по 2014 рік обіймав новопризначений заступник голови Офісу президента, підпадає під дію люстраційного закону. Таким чином, Татарову до 2024 року заборонено обіймати керівні посади на державній службі, пояснила у розмові з DW колишня директорка департаменту з питань люстрації при міністерстві юстиції Тетяна Козаченко. "Люди, які підпадають під дію закону про очищення влади, є носіями досвіду надзвичайно корумпованої, тоталітарно-узурпованої системи. У час оновлення і проведення реформ держава не потребує тих осіб, які є носіями цього досвіду", - наголосила Козаченко.
Президенту вже не вперше закидають нехтування законом про люстрацію під час роздачі посад у своїй канцелярії. Так само підпадав під дію закону і колишній голова офісу президента Андрій Богдан, констатує Козаченко. Юристка, яка нині очолює Громадський комітет люстрації, свого часу оскаржувала призначення Богдана у суді, однак судді відмовилися навіть взяти скаргу до розгляду. Тетяна Козаченко констатує, що саботаж люстрації у судах і органах державної влади триває весь час з моменту ухвалення 2014 року закону про очищення влади.
Чи не найгірше з очищенням від старих кадрів справи у міністерстві внутрішніх справ, каже Козаченко. Там, за її словами, роками відмовлялися надавати мін'юсту інформацію про те, які особи обіймали "люстраційні" посади і перейменовували структурні підрозділи, аби лише захистити від звільнення співробітників часів президентства Віктора Януковича. Все це відбувалося під керівництвом міністра Арсена Авакова, який досі на посаді та з яким тепер тісно співпрацюватиме Олег Татаров, аби, як зазначено на сайті президента Зеленського, "забезпечувати гарантії національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції і захисту прав людини".
Президент України Володимир Зеленський призначив на високі посади люстрованих чиновників з уряду Миколи Азарова, повідомляє проект "Схеми".