Коментар: Затримання Медведчука - судити не можна обміняти

Кума Путіна Віктора Медведчука, якого затримали, коли він намагався втекти до РФ через Придністров'я, чекає в'язниця або обмін. І забуття - і в тому, і в іншому випадку, вважає Сергій Руденко.