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Придністров'я

Придністров'я - регіон на берегах Дністра.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Придністров'я". Більшу частину Придністров'я контролює самопроголошена в 1990 році й невизнана Придністровська Молдавська Республіка. Молдова вважає Придністров'я своєю територією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Берег тривог: чого бояться люди на придністровському кордоні

Берег тривог: чого бояться люди на придністровському кордоні 06.05.2022

Генштаб армії РФ лякає мешканців Одещини відкриттям другого фронту з боку самопроголошеної "ПМР." Не виключає цього й українська розвідка. Чому мешканці прикордоння вважають наступ малоймовірним - у репортажі DW.

Придністров'я - загроза для України й Молдови чи блеф РФ? (05.05.2022) 05.05.2022

У невизнаному Придністров'ї російські війська приведені в повну бойову готовність. Експерти застерігають, що РФ може використати регіон, аби відкрити другий фронт в Україні чи напасти на Молдову. Чого чекати?
США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон

США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон 29.04.2022

65-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини п'ятниці, 29 квітня.
Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову

Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову 28.04.2022

Софія через "ускладнення ситуації" у Молдові рекомендує своїм громадянам відмовитися від поїздок до цієї країни.

Коментар: Республіка Молдова під прицілом Росії

Коментар: Республіка Молдова під прицілом Росії 28.04.2022

У Молдові зростає занепоклєння, що вона стане наступною ціллю російської агресії. Ймовірні напади у проросійському Придністров'ї ховають будь-яку надію на добре, пише Віталій Чобану.
Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова?

Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова? 27.04.2022

Після заяв з боку Росії про можливий вихід до Придністров'я через південь України в самопроголошену "ПМР" у регіоні загострилася обстановка. DW - про реакцію та побоювання Молдови.

Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова в інтерв'ю DW (27.04.2022) 27.04.2022

Про ситуацію у Херсоні та Маріуполі, надання ЗСУ важкої зброї західними партнерами та інцидент у Придністров'ї в інтерв'ю DW розповів радник міністра оборони України Юрій Сак.
У Тирасполі прогриміли вибухи, українська розвідка заявляє про провокацію

У Тирасполі прогриміли вибухи, українська розвідка заявляє про провокацію 25.04.2022

61-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події другої половини понеділка, 25 квітня.
Зеленський про російських військових: Мрія - вкрасти унітаз і померти

Зеленський про російських військових: Мрія - вкрасти унітаз і померти 22.04.2022

У відеозверненні за підсумком 58-го дня війни Володимир Зеленський, перефразовуючи фразу "Побачити Париж і померти", заявив, що мрія російських військових - "Вкрасти унітаз і померти".
Молдова викликала посла РФ через заяви про коридор до Придністров'я

Молдова викликала посла РФ через заяви про "коридор" до Придністров'я 22.04.2022

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.
Російська армія хоче вийти півднем України до Придністров'я

Російська армія хоче вийти півднем України до Придністров'я 22.04.2022

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.
Коментар: Затримання Медведчука - судити не можна обміняти

Коментар: Затримання Медведчука - судити не можна обміняти 14.04.2022

Кума Путіна Віктора Медведчука, якого затримали, коли він намагався втекти до РФ через Придністров'я, чекає в'язниця або обмін. І забуття - і в тому, і в іншому випадку, вважає Сергій Руденко.
У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука 13.04.2022

За даними глави СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. Втім, українським правоохоронцям вдалося затримати нардепа-втікача на виїзді з Київщини.

Як Молдова зустрічає біженців з України

Як Молдова зустрічає біженців з України 08.03.2022

Одна з найбідніших країн Європи приймає десятки тисяч біженців з України. Хвиля солідарності з українцями і страх перед російською агресією: репортаж DW з Молдови.
Молдова: російські танки і сумнівний нейтралітет

Молдова: російські танки і сумнівний нейтралітет 21.02.2022

Молдова довго пишалася своїм нейтральним статусом. Однак конфлікт навколо України змусив по-новому подивитися на речі й замислитися: що робити з вразливістю країни у випадку можливої російської агресії?
Газова суперечка Молдови й Росії: помста й за участь у Кримській платформі?

Газова суперечка Молдови й Росії: помста й за участь у "Кримській платформі"? 29.10.2021

"Газпром" вимагає від Кишинева сплатити борг, а той отримує гроші з Брюсселя та закуповує газ у ЄС? Усе складніше. Тут і європейський вибір Молдови, і Придністров'я, і навіть Крим.
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