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Придністров'я - регіон на берегах Дністра.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Придністров'я". Більшу частину Придністров'я контролює самопроголошена в 1990 році й невизнана Придністровська Молдавська Республіка. Молдова вважає Придністров'я своєю територією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.