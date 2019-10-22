Приватизація "Укрзалізниці": як перетворити металобрухт на прибуткові підприємства (відео)

За планом уряду, залізниця буде поділена на три окремих підприємства. Одне займатиметься вантажними перевезеннями, друге - пасажирськими. Третє має залишитися повністю в державній власності і займатися інфраструктурою. Провести приватизацію уряд планує якомога швидше - за рік. Голові Вільної профспілки залізничників України Володимиру Козельському такий поспіх не подобається: