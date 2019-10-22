 Приватизація ″Укрзалізниці″: як перетворити металобрухт на прибуткові підприємства (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.10.2019

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Економіка

Приватизація "Укрзалізниці": як перетворити металобрухт на прибуткові підприємства (відео)

Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдино правильний шлях, вважають експерти. Залізничники натомість не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці".

Укрзалізницю планують приватизувати, попередньо розбивши на три підприємства (Leonid Andronov/Fotolia)

"Укрзалізницю" планують приватизувати, попередньо розбивши на три підприємства

За планом уряду, залізниця буде поділена на три окремих підприємства. Одне займатиметься вантажними перевезеннями, друге - пасажирськими. Третє має залишитися повністю в державній власності і займатися інфраструктурою. Провести приватизацію уряд планує якомога швидше - за рік. Голові Вільної профспілки залізничників України Володимиру Козельському такий поспіх не подобається:

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Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдино правильний шлях, вважають й експерти. Самі залізничники натомість налаштовані скептично і не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці" в стані металобрухту.

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