 Приватизація: готель ″Дніпро″ в центрі Києва продали за понад мільярд гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Приватизація: готель "Дніпро" в центрі Києва продали за понад мільярд гривень

Фонд держмайна продав на аукціоні готель "Дніпро" у Києві за 1 мільярд 111 мільйонів гривень компанії "Смартленд". Це в 13,7 разів більше за стартову ціну лота, яка становила 80,923 мільйона гривень.

Центр Києва (архівне фото)

Центр Києва (архівне фото)

Фонд державного майна України (ФДМУ) у середу, 15 липня, продав на онлайнаукціоні готель "Дніпро" у центрі Києва за 1 мільярд 111 мільйонів гривень компанії "Смартленд". Ця сума в 13,7 разів більша за стартову ціну лота, яка становила 80,923 мільйона гривень, повідомляє інформагенція "Українські новини".

Для участі в аукціоні зареєструвалися 29 учасників. Згідно з даними єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, засновником "Смартленда" є компанія "Айс Таун", а кінцевим бенефіціаром - Максим Терещук. Власником "Айс Таун" вказано Олексія Ігуніна.

Читайте також: Приватизація, газ і реформи: на що пішла Україна заради кредиту МВФ

"Умови для нового власника - зберегти назву в будь-якій комбінації з іншими словами, а також профіль", - зауважив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Крім того, готель не може мати категорію нижче "чотирьох зірок", власник повинен зберегти склад персоналу і соціальні гарантії. За словами Сенниченка, покупець має пройти перевірку на "добродіяння" коштів, оскільки в приватизації не можуть брати участі кошти походженням із країни-агресора. Після цього протягом 30 днів має бути підписано договір про купівлю-продаж об'єкта, ще 30 днів виділені на оплату угоди.

Готель "Дніпро" розташований в центрі Києва на Європейській площі за адресою: вулиця Хрещатик, 1/2. У ньому є 186 номерів, два ресторани авторської кухні, два бари, чотири банкетних зали, конференцзали і кімната переговорів.

Задоволення від результатів аукціону вже висловив президент України Володимир Зеленський. "Велика приватизація стартувала!", - написав він у соціальній мережі Facebook, привітавши як керівництво ФДМУ, так і переможців торгів. Зеленський нагадав, що в жовтні 2019 року підписав указ, яким визначив перші п'ять об'єктів Державного управління справами для їхнього продажу. "І ось перший об’єкт Держуправління справами вже знайшов нового приватного власника. Приватизація - чудовий спосіб залучення інвестицій у нашу країну", - запевнив Зеленський і висловив сподівання на "старт приватизації великих промислових підприємств".

Читайте також: Уряд Гончарука й велика приватизація: що, коли і на яких умовах продаватимуть

Дивитись відео 06:46

Велика приватизація: Україна шукає інвесторів для державного майна (13.02.2020)

Також за темою

Washington The International Monetary Fund IMF | IWF Hauptquartier

Приватизація, газ і реформи: на що пішла Україна заради кредиту МВФ 10.06.2020

Україна зобов'язалася перед МВФ не знижувати пенсійний вік, продовжити реформу охорони здоров'я і освіти, щорічно переглядати тарифи на опалення і приватизувати великі підприємства.

Symbolbild Virologe

У Києві визначилися з місцем для обсервації евакуйованих з-за кордону українців 30.03.2020

Евакуйованих з-за кордону українців помістять у Києві в готелі "Козацький". Готель уже взяла під охорону поліція, щоб звідти ніхто не втік. Українська влада пропонує обсервацію з платним харчуванням.

Industrieanlage in Odessa, Ukraine

Уряд Гончарука й велика приватизація: що, коли і на яких умовах продаватимуть 13.02.2020

Україна розпочинає наймасштабніший у своїй історії розпродаж державного майна. DW проаналізувала, в чому особливість великої та малої приватизації за версією уряду Олексія Гончарука.

Реклама

Докладно

Угода про асоціацію з ЄС: євроінтеграцію гальмує часта зміна пріоритетів в Україні

Часта зміна пріоритетів в Україні гальмує євроінтеграцію

Україна здебільшого справляється з виконанням угоди про асоціацію з ЄС, але ще є й над чим працювати.  

Суд ЄС скасував штраф проти Apple

Суд у ЄС скасував штраф проти Apple на 13 мільярдів євро

Єврокомісія не змогла надати доказів отримання преференцій корпорацією Apple в Ірландії, заявив суд ЄС у Люксембурзі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  