Приватизація: готель "Дніпро" в центрі Києва продали за понад мільярд гривень

Фонд державного майна України (ФДМУ) у середу, 15 липня, продав на онлайнаукціоні готель "Дніпро" у центрі Києва за 1 мільярд 111 мільйонів гривень компанії "Смартленд". Ця сума в 13,7 разів більша за стартову ціну лота, яка становила 80,923 мільйона гривень, повідомляє інформагенція "Українські новини".

Для участі в аукціоні зареєструвалися 29 учасників. Згідно з даними єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, засновником "Смартленда" є компанія "Айс Таун", а кінцевим бенефіціаром - Максим Терещук. Власником "Айс Таун" вказано Олексія Ігуніна.

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"Умови для нового власника - зберегти назву в будь-якій комбінації з іншими словами, а також профіль", - зауважив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Крім того, готель не може мати категорію нижче "чотирьох зірок", власник повинен зберегти склад персоналу і соціальні гарантії. За словами Сенниченка, покупець має пройти перевірку на "добродіяння" коштів, оскільки в приватизації не можуть брати участі кошти походженням із країни-агресора. Після цього протягом 30 днів має бути підписано договір про купівлю-продаж об'єкта, ще 30 днів виділені на оплату угоди.

Готель "Дніпро" розташований в центрі Києва на Європейській площі за адресою: вулиця Хрещатик, 1/2. У ньому є 186 номерів, два ресторани авторської кухні, два бари, чотири банкетних зали, конференцзали і кімната переговорів.

Задоволення від результатів аукціону вже висловив президент України Володимир Зеленський. "Велика приватизація стартувала!", - написав він у соціальній мережі Facebook, привітавши як керівництво ФДМУ, так і переможців торгів. Зеленський нагадав, що в жовтні 2019 року підписав указ, яким визначив перші п'ять об'єктів Державного управління справами для їхнього продажу. "І ось перший об’єкт Держуправління справами вже знайшов нового приватного власника. Приватизація - чудовий спосіб залучення інвестицій у нашу країну", - запевнив Зеленський і висловив сподівання на "старт приватизації великих промислових підприємств".

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