 ″Приватбанк″ заявляє про перше застосування судом ″антиколомойського″ закону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Новини

"Приватбанк" заявляє про перше застосування судом "антиколомойського" закону

Суд вперше застосував так званий "антиколомойський" закон, закривши провадження за двома позовами колишніх акціонерів "Приватбанку" про визнання недійсними договорів купівлі-продажу його акцій, повідомили в фінустанові.

Суд вперше застосував антиколомойський закон у справі Приватбанку

Суд вперше застосував "антиколомойський" закон у справі "Приватбанку"

Господарський суд Києва 12 червня задовольнив клопотання державного "Приватбанку" про закриття проваджень за двома позовами його колишніх акціонерів про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови. Про це банк повідомив у суботу, 13 червня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

У "Приватбанку" зазначили, що це стало першим реальним застосуванням українськими судами банківського закону 590-IX - так званого "антиколомойського" закону. Він передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, забороняючи при цьому визнавати недійсними договори, укладені в процесі виведення банків із ринку.

Суд встановив, що спосіб захисту своїх прав, обраний позивачами, - визнання недійсними правочинів - не відповідає вимогам Цивільного процесуального кодексу. Згідно з ним, єдиним способом захисту прав позивача у цих справах може бути відшкодування збитку в грошовій формі.

Після націоналізації "Приватбанку" уряд України влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень. На даний момент банк судиться як з колишніми власниками - Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, так і з особами, які потрапили під процедуру bail-in під час націоналізації банку, зокрема братами Ігорем та Григорієм Суркісами.

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