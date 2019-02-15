 ″Приватбанк″ заявив, що виграв суд проти РФ за втрату активів в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

"Приватбанк" заявив, що виграв суд проти РФ за втрату активів в Криму

Арбітражний суд у Гаазі став на бік українського "Приватбанку" у суперечці з Росією за втрачені активи в анексованому Криму, стверджують у банку. Фінустанова хоче стягнути з Москви понад мільярд доларів США.

Відділення Приватбанку в Сімферополі, квітень 2014 року

Відділення "Приватбанку" в Сімферополі, квітень 2014 року

Найбільший в Україні державний "Приватбанк" заявив, що виграв справу проти Росії щодо втрачених активів в анексованому Криму. Згідно з повідомленням банку, оприлюдненим у п'ятницю, 15 лютого, Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь фінустанови, яке було ухвалене 4 лютого.

Зокрема, арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію щодо усіх вимог "Приватбанку" проти Російської Федерації, а також, що Росія порушила свої зобов'язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи банку на півострові. У рішенні суду йдеться, що "Приватбанк" має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі.

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При цьому суд залишив питання щодо розміру відшкодування за незаконні дії Російської Федерації на наступний етап арбітражного розгляду. Своєю чергою "Приватбанк" заявив, що хоче отримати відшкодування в розмірі понад один  мільярд доларів США.

Багато українських банків втратили в Криму активи та кредитні портфелі через анексію півострова. Найбільше від цього постраждали великі державні фінустанови. У листопаді минулого року державний "Ощадбанк" оголосив про свою перемогу у міжнародному арбітражному трибуналі в Парижі у справі проти Росії. Сума відшкодування за збитки, завдані внаслідок анексії, мала б становити 1,3 мільярда доларів. Утім, вже наступного дня Москва відмовилася визнати це рішення, пославшись на те, що суд не має юрисдикції для розгляду позову "Ощадбанку".

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