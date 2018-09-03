Прибічників Навального затримують в Росії напередодні протестів

У Москві поліція затримала всіх, хто перебував у штабі Навального. Напередодні акцій протесту, запланованих на 9 вересня, арешти, затримання та обшуки проводяться в десятках міст РФ.
Напередодні акцій протесту проти пенсійної реформи, запланованих Олексієм Навальним на 9 вересня, по всій Росії тривають затримання прихильників опозиціонера. У п'ятницю, 7 вересня, в штабі Навального в Москві затримали вісім осіб, котрі там були.
Координатор московського штабу Олег Степанов написав у себе в Twitter, що оперативники, які проводили затримання, посилалися на те, "що хтось в розшуку, а ще плануються якісь порушення проти виборів". Затримані співробітники штабу, волонтери й відвідувачі, котрі перебували там, були доставлені в відділок поліції "Даниловський". Згодом, за кілька годин їх відпустили.
Арешти, затримання, обшуки по всій Росії
Того самого дня в Ставрополі координатор штабу Навального Іван Танський отримав 5 діб арешту, повідомляє правозахисний медіапроект "ОВД-Инфо". У Краснодарі координатор місцевого штабу Навального Размік Симонян був заарештований судом на 10 діб, ще двох активістів заарештували на терміни від 5 до 10 діб. Раніше, 6 вересня, були арештовані п'ятеро краснодарських прихильників опозиціонера на термін від 7 до 10 діб.
Координатори регіональних штабів в Нижньому Новгороді, Красноярську і Томську засуджені до адміністративного арешту на термін від 10 до 25 діб. В Омську в приміщенні штабу провели обшук і затримали координатора. Як повідомляє російський телеканал "Дождь", починаючи з 4 вересня, затримання й обшуки також відбулися в Казані, Тамбові, Кемерово, Саратові, Гарячому Ключі, Якутську, Єкатеринбурзі та Челябінську.
У Петербурзі відкликали заявку на акцію Навального
Сам Олексій Навальний був затриманий 27 серпня і засуджений судом до адміністративного арешту на 30 діб, тож він не зможе взяти участь у ході-мітингу в Москві. Влада Москви відмовилися дати згоду на цю акцію.
У свою чергу, в Санкт-Петербурзі акцію проти підвищення пенсійного віку спочатку погодили, але пізніше влада відхилила заявку, пославшись на прорив труби водопроводу в місці проведення акції. На 9 вересня також запланований єдиний день голосування - по всій країні пройдуть вибори губернаторів, мерів і депутатів різних рівнів.
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