 Прибічників Навального затримують в Росії напередодні протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Прибічників Навального затримують в Росії напередодні протестів

У Москві поліція затримала всіх, хто перебував у штабі Навального. Напередодні акцій протесту, запланованих на 9 вересня, арешти, затримання та обшуки проводяться в десятках міст РФ.

Олексій Навальний

Олексій Навальний, 27 серпня 2018 року

Напередодні акцій протесту проти пенсійної реформи, запланованих Олексієм Навальним на 9 вересня, по всій Росії тривають затримання прихильників опозиціонера. У п'ятницю, 7 вересня, в штабі Навального в Москві затримали вісім осіб, котрі там були.

Координатор московського штабу Олег Степанов написав у себе в Twitter, що оперативники, які проводили затримання, посилалися на те, "що хтось в розшуку, а ще плануються якісь порушення проти виборів". Затримані співробітники штабу, волонтери й відвідувачі, котрі перебували там, були доставлені в відділок поліції "Даниловський". Згодом, за кілька годин їх відпустили.

Арешти, затримання, обшуки по всій Росії

Того самого дня в Ставрополі координатор штабу Навального Іван Танський отримав 5 діб арешту, повідомляє правозахисний медіапроект "ОВД-Инфо". У Краснодарі координатор місцевого штабу Навального Размік Симонян був заарештований судом на 10 діб, ще двох активістів заарештували на терміни від 5 до 10 діб. Раніше, 6 вересня, були арештовані п'ятеро краснодарських прихильників опозиціонера на термін від 7 до 10 діб.

Координатори регіональних штабів в Нижньому Новгороді, Красноярську і Томську засуджені до адміністративного арешту на термін від 10 до 25 діб. В Омську в приміщенні штабу провели обшук і затримали координатора. Як повідомляє російський телеканал "Дождь", починаючи з 4 вересня, затримання й обшуки також відбулися в Казані, Тамбові, Кемерово, Саратові, Гарячому Ключі, Якутську, Єкатеринбурзі та Челябінську.

У Петербурзі відкликали заявку на акцію Навального

Сам Олексій Навальний був затриманий 27 серпня і засуджений судом до адміністративного арешту на 30 діб, тож він не зможе взяти участь у ході-мітингу в Москві. Влада Москви відмовилися дати згоду на цю акцію.

У свою чергу, в Санкт-Петербурзі акцію проти підвищення пенсійного віку спочатку погодили, але пізніше влада відхилила заявку, пославшись на прорив труби водопроводу в місці проведення акції. На 9 вересня також запланований єдиний день голосування - по всій країні пройдуть вибори губернаторів, мерів і депутатів різних рівнів.

Дивитись відео 03:09
Now live
03:09 хв

"Покоління Путіна": очікування від президента РФ після четвертої інавгурації (07.05.2018)

DW.COM

Росіяни протестують проти підвищення пенсійного віку

Опозиція вивела на вулиці міст Росії, де не проходить ЧС-2018, сотні людей, які незадоволені рішенням влади змінити правила нарахуванння пенсій. Частина акцій не санкціонована владою. (01.07.2018)  

Російського опозиціонера Навального засудили до 30 діб арешту

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили на 30 діб - саме на той час, коли він мав узяти участь у протестах проти підвищення пенсійного віку. (27.08.2018)  

Протести проти пенсійної реформи в Москві: затримано організаторів

Російські правоохоронці затримали в Москві трьох осіб після акції протесту проти пенсійної реформи. Серед них представник штабу опозиційного політика Олексія Навального. (29.07.2018)  

Навальний заявив, що РФ виплатила йому 4 мільйони рублів компенсації

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив, що отримав грошову компенсацію за рішенням ЄСПЛ про незаконність вироку у справі "Ів Роше". (02.08.2018)  

Опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали в Москві неподалік його будинку. Прес-секретарка політика припускає, що таким чином влада хоче запобігти акції протесту, запланованій на вересень. (25.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Покоління Путіна": очікування від президента РФ після четвертої інавгурації (07.05.2018)  

Також за темою

Proteste in Moskau gegen Anhebung des Rentenalters

У Росії - нова хвиля мітингів проти пенсійної реформи 02.09.2018

Організаторами нової хвилі мітингів проти пенсійної реформи в Росії були комуністи та демократична опозиція. В акціях протесту взяли участь десятки тисяч осіб.

Russland Alexei Nawalny verlässt Haftanstalt in Moskau

Опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві 25.08.2018

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали в Москві неподалік його будинку. Прес-секретарка політика припускає, що таким чином влада хоче запобігти акції протесту, запланованій на вересень.

Anti-Putin-Demonstration in Moskau - Nawalny Festnahme

Кількість затриманих протестувальників у Росії перевищила тисячу осіб 05.05.2018

Майже півтисячі протестувальників затримано у Москві, повідомляють правозахисники. Під час затримання Олексій Навальний дістав легку травму руки.

Реклама

Докладно

Єдиний день голосування в Росії

Що треба знайти про вибори та протести 9 вересня в Росії

У єдиний день голосування 9 вересня у Росії відбудуться вибори губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. 

Дмитро Фірташ контролює Юкрейніан кемікал продактс через німецьку Ostchem Germany, австрійську Ostchem Holding GmbH і кіпрську Fleori Enterprises Ltd.

Офшорна пастка "Кримського титану"

Після анексії Криму санкцій США і ЄС роблять модернізацію заводу "Кримський титан" примарними. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  