Приблизно 70 відсотків українських олімпійців вже вакциновані від COVID-19

Близько 70 відсотків членів олімпійської збірної України вже провакциновані проти COVID-19, повідомив у вівторок, 22 червня, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"На сьогодні приблизно 70 відсотків отримали щеплення", - сказав Гутцайт на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" в Києві. Міністр наголосив, що його відомство тримає вакцинацію членів української збірної на контролі, оскільки це і питання здоров'я, і питання поваги до приймаючої сторони. За його словами, держава також забезпечила українських олімпійців усім необхідним для участі в літній Олімпіаді в Токіо.

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Нагадаємо, що організатори токійської Олімпіади 21 червня визначили кількість глядачів, яких буде допущено на змагання. На кожній арені буде заповнено не більше половини глядацьких місць, але при цьому число глядачів не має перевищувати 10 тисяч осіб. Глядачі будуть зобов'язані носити маски, і їм буде заборонено підтримувати спортсменів вигуками. При цьому відвідати змагання зможуть лише жителі Японії.

Через пандемію COVID-19 літню Олімпіаду-2020 було перенесено на рік, і вона має початися 23 липня 2021 року. У МОК та японському уряді домовилися, що Олімпійські ігри відбудуться у визначений час навіть попри те, що світ досі не впорався з поширенням коронавірусу.