Пресцентр ООС роз'яснив ситуацію з обстрілами ділянки розведення сил в Золотому

Пресцентр Операції об'єднаних сил у вівторок, 29 жовтня, роз'яснив ситуацію з обстрілами ділянки розведення сил в Золотому Луганської області 26 та 28 жовтня.

Як ідеться в повідомленні пресцентру в соцмережі Facebook, фіксацію обстрілів позицій об'єднаних сил і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ). При цьому фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер Місії, що розміщені на різних ділянках лінії розмежування.

Таким чином, як повідомляє пресцентр ООС, зафіксований 26 жовтня 2019 року представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ. А п'ять обстрілів, здійснених 28 жовтня з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в п'яти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4) відбулися поза межами цієї ділянки розведення.

Тим часом 30 жовтня пресцентр ООС з посиланням на українську сторону СЦКК ще раз повідомив про обстріли 28 жовтня Золотого-4 "з боку збройних формувань Російської Федерації". Постраждалих від обстрілів немає.

Нагадаємо, що напередодні в Золотому почалося розведення сил та засобів сторін конфлікту на Донбасі. Міністерство закордонних справ ФРН 29 жовтня привітало розведення, назвавши його "важливим знаком надії", що вказує людям в зоні конфлікту на можливість справжнього поступу мирного процесу. "Тепер це має продовжитися на інших ділянках", - йдеться в заяві МЗС ФРН на Twitter.