 Пресцентр ООС роз′яснив ситуацію з обстрілами ділянки розведення сил в Золотому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Новини

Пресцентр ООС роз'яснив ситуацію з обстрілами ділянки розведення сил в Золотому

За даними пресцентру ООС, зафіксований українськими військовими обстріл ділянки розведення в Золотому не знайшов підтвердження у СММ ОБСЄ.

Українські військові у Золотому

Українські військові у Золотому

Пресцентр Операції об'єднаних сил у вівторок, 29 жовтня, роз'яснив ситуацію з обстрілами ділянки розведення сил в Золотому Луганської області 26 та 28 жовтня.

Як ідеться в повідомленні пресцентру в соцмережі Facebook, фіксацію обстрілів позицій об'єднаних сил і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ). При цьому фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер Місії, що розміщені на різних ділянках лінії розмежування.

DW.COM

У районі міста Золоте розпочалося розведення сил, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, після дотримання режиму припинення вогню буде також розведення сил у Петрівському. (29.10.2019)

Поїздка президента України в район розведення сил у Золоте так і не дала відповіді на питання, яку ціну Володимир Зеленський готовий заплатити за мир на Донбасі, вважає журналіст Сергій Руденко. (28.10.2019)

Таким чином, як повідомляє пресцентр ООС, зафіксований 26 жовтня 2019 року представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ. А п'ять обстрілів, здійснених 28 жовтня з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в п'яти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4) відбулися поза межами цієї ділянки розведення.

Тим часом 30 жовтня пресцентр ООС з посиланням на українську сторону СЦКК ще раз повідомив про обстріли 28 жовтня Золотого-4 "з боку збройних формувань Російської Федерації". Постраждалих від обстрілів немає.

Нагадаємо, що напередодні в Золотому почалося розведення сил та засобів сторін конфлікту на Донбасі. Міністерство закордонних справ ФРН 29 жовтня привітало розведення, назвавши його "важливим знаком надії", що вказує людям в зоні конфлікту на можливість справжнього поступу мирного процесу. "Тепер це має продовжитися на інших ділянках", - йдеться в заяві МЗС ФРН на Twitter. 

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