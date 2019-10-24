Премію Сахарова отримує уйгурський активіст, якого пожиттєво ув'язнили в Китаї

У Європарламенті у четвер, 24 жовтня, назвали цьогорічного лауреата премії імені Сахарова. Ним став уйгурський економіст Ільхам Тохті, який виступає на захист прав уйгурської меншини у Китаї. У 2014 році його засудили до пожиттєвого ув'язнення за звинуваченнями у сепаратизмі.

"Дуже приємно повідомити, що Ільхам Тохті - лауреат премії Сахарова 2019 року. Він присвятив своє життя захисту прав уйгурської меншини Китаю, але був засуджений до довічного ув'язнення в 2014 році. Ми вимагаємо його негайного звільнення", - написав голова Європарламенту Давід Сассолі у соцмережі Twitter.

Упродовж років активіст критикував дії китайської влади щодо уйгурської меншини, до якої він сам належить. Перш ніж отримати довічний вирок за звинуваченням у сепаратизмі, Ільхам Тохті виступав за налагодження мирного діалогу між китайською більшістю хань і переслідуваною уйгурською етнічною меншиною. Він заснував інтернет-портал, що інформував про ситуацію уйгурів у КНР. Китайська влада неодноразово блокувала цей сайт.

У коментарі DW, донька засудженого активіста Джевхер Ільхам наголосила, що члени їхньої сім'ї не мають змоги навідувати ув'язненого Ільхама Тохті. Більше того, вони не знають, де саме він перебуває. "Ми навіть не знаємо, чи він ще живий", - зауважила Джевхер Ільхан. Вона також висловила сподівання, що премія Сахарова зможе захистити її батька.

"Я сподіваюсь, що ця премія сприятиме збільшенню кількості країн, які стануть на захист уйгурської справи, і я також бажаю, щоб вони стали на захист звільнення мого батька та інших інтелектуалів, яких несправедливо ув'язнили", - розповіла донька засудженого активіста.

Серед інших цьогорічних фіналістів були дві бразильські правозахисниці - Маріель Франку і Клауделісе Сілва дос Сантос, а також вождь бразильського племені каяпо Раоні Метуктіре, який бореться проти вирубування лісів у Бразилії. Ще одним фіналістом стала група з п'яти кенійських студентів The Restorers, які створили мобільний застосунок, що дозволяє дівчатам, котрі стали жертвами жіночого обрізання, звертатися по допомогу.

Премія Сахарова, що була заснована Європарламентом у 1988 році, присуджується за видатний внесок у справу захисту прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду обсягом 50 тисяч євро.

Торік лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов. Оскільки його тоді утримували в ув'язненні в Росії, він не зміг отримати премію особисто, тож винагороду вручили його сестрі.

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