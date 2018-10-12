 Премію миру німецьких книготорговців вручено дослідникам культурної пам′яті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Премію миру німецьких книготорговців вручено дослідникам культурної пам'яті

Алейда і Ян Ассман - відомі німецькі історики і культурологи. Вони заклали основу того, "як сучасне суспільство може вчитися у минулого", зазначили в Асоціації німецьких книготорговців.

Ян та Алейда Ассман

Ян та Алейда Ассман

Німецькі культурологи Алейда і Ян Ассман (Aleida Assmann, Jan Assmann) отримали Премію миру німецьких книготорговців (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels). Її грошовий еквівалент становить 25 тисяч євро. Нагородження відбулося в неділю, 14 жовтня, в рамках Франкфуртського книжкового ярмарку.

Роботи цих дослідників закладають основу того, "як сучасне суспільство може вчитися у минулого, щоб жити мирно і вільно", зазначив глава Асоціації німецьких книготорговців Гайнріх Рітмюллер (Heinrich Riethmüller).

DW.COM

DW представляє десятьох знаменитостей, які завітали на книжковий ярмарок у Франкфурті-на-Майні із інших країн. При чому - не лише зі світу літератури. (22.10.2016)

Учасники читань #SaveOlegSentsov по черзі прочитали англійською та німецькою мовами чотири автобіографічні оповідання українського режисера Олега Сенцова, після чого провели акцію протесту біля російського стенду. (13.10.2018)

Вихід за межі національних кордонів

У слові подяки, яке Ян Ассман виголошував разом зі своєю дружиною, історик релігії визнав, що премія стала для них "приголомшливою несподіванкою". "Ця нагорода для нас - як свідчення для почесних громадян, прийнятих в Respublica literaria - ту батьківщину, яка не знає національних кордонів", - підкреслив Ассман. Використаний ним латинський вислів відсилає до поняття, що використовувалося в епоху Ренесансу і Просвітництва для позначення наднаціональної спільноти вчених, що перебували між собою в контактах переважно за допомогою листування або академічних обмінів.

Єгиптологи і дослідники старовини

Ян Ассман з 1976 по 2003 роки викладав єгиптологію в Гайдельберзькому університеті. З 1967 року займався археологічними розкопками на східному березі Нілу, де в давнину розташовувалися Фіви. Він спеціалізується на питаннях релігії та колективної пам'яті в стародавніх і нових суспільствах. Має почесні ступені доктора теології Єльського і Єрусалимського університетів.

Алейда Ассман в ранні роки займалася англійською літературою і теорією літературної комунікації. З 1990-х років почала присвячувати дослідження проблемі культурної антропології та пам'яті. Вивчала єгиптологію в Гайдельберзькому університеті. В якості запрошеного професора Ассман читала лекції в університетах Прінстона, Х'юстона, Чикаго і Відня.

Дивитись відео 00:43
Now live
00:43 хв

Як Меркель і Макрон стали "першодрукарями"? (11.10.2017)

Аудіо й відео до теми

Як Меркель і Макрон стали "першодрукарями"? (11.10.2017)  

Також за темою

Deutschland Frankfurt Pauluskirche - Margaret Atwood erhält Friedenspreis

Маргарет Етвуд отримала Премію миру німецьких книготорговців 15.10.2017

Етвуд у Німеччині назвали "поборницею миру та свободи". Нагородження відбулося в рамках Франкфуртського книжкового ярмарку.

Deutschland Buchmesse Frankfurt Flandern und Niederlande

П'ять несподіванок Франкфуртського книжкового ярмарку 19.10.2016

Антична святиня із заборонених книжок, "квести" для зустрічей із письменниками та королівські гості. DW дізналася, чим Франкфуртський книжковий ярмарок може здивувати цьогоріч.

Як без скандалів німці вчать дітей толерантності (16.10.2017) 16.10.2017

У Німеччині дітям не бояться розповідати про різні родини, про ЛГБТ пари тощо. А авторам книжок про толерантність ніхто не погрожує. Такі книжки не просто популярні в ФРН, а ще і входять до навчальних програм в школах і дитсадках.

Реклама

Докладно

Як відреагували віряни на рішення Синоду?

Рішення Синоду: увесь спектр емоцій вірян у Києві (відео)

Після рішення Синоду про продовження надання томоса Україні кореспондентка DW завітала до церков КП та МП.  

Відтепер кияни матимуть і тепло й гарячу воду, запевняють у Нафтогазі

"Нафтогаз" почав постачати газ для опалення в Києві

Тепер у Києві має бути відновлене гаряче водопостачання й вчасно розпочатий опалюваний сезон.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  