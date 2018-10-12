Премію миру німецьких книготорговців вручено дослідникам культурної пам'яті

Німецькі культурологи Алейда і Ян Ассман (Aleida Assmann, Jan Assmann) отримали Премію миру німецьких книготорговців (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels). Її грошовий еквівалент становить 25 тисяч євро. Нагородження відбулося в неділю, 14 жовтня, в рамках Франкфуртського книжкового ярмарку.

Роботи цих дослідників закладають основу того, "як сучасне суспільство може вчитися у минулого, щоб жити мирно і вільно", зазначив глава Асоціації німецьких книготорговців Гайнріх Рітмюллер (Heinrich Riethmüller).

Вихід за межі національних кордонів

У слові подяки, яке Ян Ассман виголошував разом зі своєю дружиною, історик релігії визнав, що премія стала для них "приголомшливою несподіванкою". "Ця нагорода для нас - як свідчення для почесних громадян, прийнятих в Respublica literaria - ту батьківщину, яка не знає національних кордонів", - підкреслив Ассман. Використаний ним латинський вислів відсилає до поняття, що використовувалося в епоху Ренесансу і Просвітництва для позначення наднаціональної спільноти вчених, що перебували між собою в контактах переважно за допомогою листування або академічних обмінів.

Єгиптологи і дослідники старовини

Ян Ассман з 1976 по 2003 роки викладав єгиптологію в Гайдельберзькому університеті. З 1967 року займався археологічними розкопками на східному березі Нілу, де в давнину розташовувалися Фіви. Він спеціалізується на питаннях релігії та колективної пам'яті в стародавніх і нових суспільствах. Має почесні ступені доктора теології Єльського і Єрусалимського університетів.

Алейда Ассман в ранні роки займалася англійською літературою і теорією літературної комунікації. З 1990-х років почала присвячувати дослідження проблемі культурної антропології та пам'яті. Вивчала єгиптологію в Гайдельберзькому університеті. В якості запрошеного професора Ассман читала лекції в університетах Прінстона, Х'юстона, Чикаго і Відня.