Премію Карла Великого присудили генсеку ООН Антоніу Гутеррішу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш удостоєний міжнародної премії імені Карла Великого за 2019 рік. Присудженням престижної нагороди віддається належне заслугам Гутерріша за "пожвавлення і зміцнення багатостороннього співробітництва на базі цінностей і цілей Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй", йдеться у заяві комітету премії, оприлюдненій у вівторок, 29 січня.

"Дії Гутерріша базуються на спільних цінностях та переконаннях, які Європейський Союз сформулював для себе в складному глобалізованому світі з метою сприяти плюралізму, толерантності та діалогу, транскордонній співпраці, а перш за все миру, свободі й демократії", - вказується також в обґрунтуванні.

Церемонія нагородження відбудеться за традицією в історичному Коронаційному залі Ахенської ратуші 31 травня.

Лауреати різних років

Колишній прем'єр-міністр Португалії, який очолює ООН з 2017 року, 69-річний Антоніу Гутерріш став 61-м лауреатом премії імені Карла Великого. Премія імені Карла Великого вважається однією з найважливіших європейських відзнак. Вона вручається з 1950 року.

У 2018 року нагородувручили французькому президенту Еммануелю Макрону, в 2017-му її отримав британський історик Тімоті Ґартон Еш, а в 2016-му - Папа Римський Франциск. Раніше в різні роки премії удостоювалися, зокрема, король Іспанії Хуан Карлос I, Папа Римський Іоанн Павло II, колишній верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Хав'єр Солана, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.