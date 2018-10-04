Премію Вацлава Гавела присудили чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву

Премію Парламентської асамблеї Ради Європи імені Вацлава Гавела за роботу в галузі захисту прав людини присудили голові філії правозахисного центру "Меморіал" в Чечні Оюбу Тітієву, який перебуває під вартою. Про це у понеділок, 8 жовтня, заявила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є.

В ПАРЄ відзначили, що Оюб Тітієв зробив великий внесок у захист прав людини в регіоні, повідомляючи про зловживання з боку місцевої влади. "Ми цілком усвідомлюємо труднощі, з якими стикається пан Тітієв та його колеги. Цей приз є визнанням роботи, яку виконують він та "Меморіал", - заявила голова Парламентської асамблеї.

Оюб Тітієв був затриманий в Чечні 9 січня. Його звинувачують в зберіганні наркотиків у великих розмірах. За версією слідства, Тітієв "в невстановленому місці" і "за невстановлених обставинах" придбав не менше 207 грамів марихуани. Наркотики були виявлені в його автомобілі при огляді 9 січня. Правозахисник провину не визнає і наполягає, що наркотики йому були підкинуті. З 11 січня він перебуває під арештом.

Премія імені колишнього президента Чехії Вацлава Гавела була створена спільно Бібліотекою Вацлава Гавела, Фондом "Чартер-77" і Парламентською асамблеєю Ради Європи. Премія розміром 60 тисяч євро вручається Парламентською асамблеєю Ради Європи з 2013 року. Вона присуджується за внесок в захист прав людини.