 Премію Вацлава Гавела присудили чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

Премію Вацлава Гавела присудили чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву

Голові філії правозахисного центру "Меморіал" в Чечні Оюбу Тітієву присудили премію ПАРЄ імені Вацлава Гавела. Він перебуває під вартою за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Оюб Тітієв звинувачений у зберіганні наркотиків

Оюб Тітієв звинувачений у зберіганні наркотиків

Премію Парламентської асамблеї Ради Європи імені Вацлава Гавела за роботу в галузі захисту прав людини присудили голові філії правозахисного центру "Меморіал" в Чечні Оюбу Тітієву, який перебуває під вартою. Про це у понеділок, 8 жовтня, заявила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є.

В ПАРЄ відзначили, що Оюб Тітієв зробив великий внесок у захист прав людини в регіоні, повідомляючи про зловживання з боку місцевої влади. "Ми цілком усвідомлюємо труднощі, з якими стикається пан Тітієв та його колеги. Цей приз є визнанням роботи, яку виконують він та "Меморіал", - заявила голова Парламентської асамблеї.

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Над'я Мурад, яка втекла з сексуального рабства в Іраку, нагороджена правозахисною премією Ради Європи. Вона бореться за звільнення з полону "Ісламської держави" інших езидок. (10.10.2016)

Художнику Петру Павленському анулювали премію імені Вацлава Гавела. Організація Human Rights Foundation закинула російському акціоністу підтримку "групи, що використовує насильство". (08.07.2016)

Оюб Тітієв був затриманий в Чечні 9 січня. Його звинувачують в зберіганні наркотиків у великих розмірах. За версією слідства, Тітієв "в невстановленому місці" і "за невстановлених обставинах" придбав не менше 207 грамів марихуани. Наркотики були виявлені в його автомобілі при огляді 9 січня. Правозахисник провину не визнає і наполягає, що наркотики йому були підкинуті. З 11 січня він перебуває під арештом.

Премія імені колишнього президента Чехії Вацлава Гавела була створена спільно Бібліотекою Вацлава Гавела, Фондом "Чартер-77" і Парламентською асамблеєю Ради Європи. Премія розміром 60 тисяч євро вручається Парламентською асамблеєю Ради Європи з 2013 року. Вона присуджується за внесок в захист прав людини.

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