 Прем′єр Італії стверджує, що Рим працює над скасуванням санкцій проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Прем'єр Італії стверджує, що Рим працює над скасуванням санкцій проти Росії

Антиросійські санкції є неефективними та шкодять італійській економіці, вважає голова уряду Італії Джузеппе Конте.

Голова уряду Італії Джузеппе Конте

Голова уряду Італії Джузеппе Конте

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте стверджує, що уряд в Римі працює над тим, аби покласти край дії міжнародних санкцій проти Росії. "Ми працюємо задля досягнення цієї мети", - зазначив Конте у п'ятницю, 8 березня, цитує агенція Reuters. Під час виступу на зовнішньополітичній конференції в Генуї він наголосив, що запроваджені у 2014 році  антиросійські санкції не мають бути самоціллю. Окрім того, за словами Конте, обмежувальні заходи проти Росії є неефективними та завдають збитків італійській економіці.

DW.COM

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії мають бути тимчасовим засобом. Водночас він визнав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій. (18.10.2018)

Попри обіцянки з боку уряду Італії порушити питання санкцій проти Росії на саміті ЄС, цього так і не сталося - Рим має інші проблеми. Докладніше про підсумки переговорів у репортажі DW з Брюсселя. (19.10.2018)

Італійський прем'єр не вперше висловлюється на користь скасування санкцій проти Москви. У своїй першій на посаді промові перед Сенатом Італії він закликав до перегляду санкцій ЄС щодо Росії та більшу відкритість до Москви. Згодом Конте заявляв, що санкції мають бути тимчасовим засобом, визнавши утім, що  Італія самостійно не може реформувати систему санкцій ЄС. Попри передвиборчі обіцянки щодо скасування санкцій з боку популістських партій, які сформували коаліцію в Італії, до цього часу Рим давав зелене світло продовженню обмежувальних заходів Євросоюзу проти РФ.

Нагадаємо, на початку березня комітет постійних представників Євросоюзу погодив санкції проти Росії через події у районі Керченської протоки в листопаді минулого року. Очікується, що формально санкції затвердить Рада ЄС наступного тижня.

Персональні санкції проти РФ з боку ЄС через анексію Криму та дії Москви в Україні вперше були запроваджені в березні 2014 року. Влітку того року до них додалися економічні обмежувальні заходи щодо певних секторів російської економіки. 19 березня 2015 року Рада ЄС пов'язала термін дії санкцій з повним виконанням мінських угод. Обмежувальні заходи зосереджені на фінансовій, енергетичній і оборонній галузях, а також товарах подвійного призначення.

Дивитись відео 01:38

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)  

Також за темою

Belgien Brüssel - EU Gipfel - Guiseppe Conte

Прем'єр Італії Джузеппе Конте: Санкції проти Росії мають бути тимчасовими 18.10.2018

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії мають бути тимчасовим засобом. Водночас він визнав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій.

Symbolbild Russland droht der EU mit Überflugverbot

Відповідь ЄС на керченську кризу: нові санкції проти Росії малоймовірні 06.12.2018

Після захоплення українських кораблів у Керченській протоці Київ закликав ЄС запровадити нові санкції проти Росії. DW побувала на зустрічі послів країн Євросоюзу в Україні, аби з'ясувати, чи має ця ідея шанси на успіх.

Giuseppe Conte

У Римі знову гучно лунає критика санкцій ЄС щодо Росії 16.10.2018

Прем'єр Італії Джузеппе Конте вважає, що санкції проти Росії "не приносять нічого позитивного", шкодять італійському бізнесу та російському громадянському суспільству.

Реклама

Докладно

Президент України Петро Порошенко

Корупційна бомба для Петра Порошенка

Про корупційний скандал зі зброєю в Україні та його наслідки для президента Порошенка - Сергій Руденко для DW.  

Deutschland Messe ITB Berlin 2019 l Vorbereitung (picture-alliance/dpa/B. von Jutrcenka)

ITB-2019 в Берліні: між політикою та жагою до пригод

Туризм у світі переживає бум, але й стикається і з викликами - змінами клімату та політичними кризами.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  