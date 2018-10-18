Прем'єр Італії стверджує, що Рим працює над скасуванням санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте стверджує, що уряд в Римі працює над тим, аби покласти край дії міжнародних санкцій проти Росії. "Ми працюємо задля досягнення цієї мети", - зазначив Конте у п'ятницю, 8 березня, цитує агенція Reuters. Під час виступу на зовнішньополітичній конференції в Генуї він наголосив, що запроваджені у 2014 році антиросійські санкції не мають бути самоціллю. Окрім того, за словами Конте, обмежувальні заходи проти Росії є неефективними та завдають збитків італійській економіці.

Італійський прем'єр не вперше висловлюється на користь скасування санкцій проти Москви. У своїй першій на посаді промові перед Сенатом Італії він закликав до перегляду санкцій ЄС щодо Росії та більшу відкритість до Москви. Згодом Конте заявляв, що санкції мають бути тимчасовим засобом, визнавши утім, що Італія самостійно не може реформувати систему санкцій ЄС. Попри передвиборчі обіцянки щодо скасування санкцій з боку популістських партій, які сформували коаліцію в Італії, до цього часу Рим давав зелене світло продовженню обмежувальних заходів Євросоюзу проти РФ.

Нагадаємо, на початку березня комітет постійних представників Євросоюзу погодив санкції проти Росії через події у районі Керченської протоки в листопаді минулого року. Очікується, що формально санкції затвердить Рада ЄС наступного тижня.

Персональні санкції проти РФ з боку ЄС через анексію Криму та дії Москви в Україні вперше були запроваджені в березні 2014 року. Влітку того року до них додалися економічні обмежувальні заходи щодо певних секторів російської економіки. 19 березня 2015 року Рада ЄС пов'язала термін дії санкцій з повним виконанням мінських угод. Обмежувальні заходи зосереджені на фінансовій, енергетичній і оборонній галузях, а також товарах подвійного призначення.