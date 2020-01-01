Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху передумав просити імунітет у Кнесету

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що відкликав власну заяву, подану до Кнесету, з проханням надати йому імунітет на тлі звинувачень у корупції та можливого кримінального переслідування. Як повідомив ізраїльський прем'єр на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 28 січня, він поінформував спікера Кнесету Йоеля Едельштейна про своє рішення.

Нетаньяху відкликав своє прохання про надання імунітету за кілька годин до початку дебатів у Кнесеті, присвячених цьому питанню, інформує агенція dpa. Прем'єр Ізраїлю, який наразі перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки, пояснив своє рішення тим, що не хоче, щоб ця "брудна гра" продовжувалася.

Обвинувачення проти Нетаньяху

Про намір отримати імунітет від кримінального переслідування Біньямін Нетаньяху заявив 1 січня. У листопаді 2019 року генеральна прокуратура Ізраїлю висунула проти прем'єра обвинувачення у корупції, шахрайстві та зловживанні довірою. Сам Нетаньяху відкидає всі висунуті проти нього обвинувачення як політично вмотивовані.

Корупційний скандал довкола Нетаньяху розгортається на тлі політичної кризи у Ізраїлі, адже на 2 березня в країні заплановані ще одні позачергові парламентські вибори, що стануть вже третіми впродовж останнього року.