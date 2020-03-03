Прем'єр Чехії Бабіш закликав Італію заборонити її громадянам подорожувати

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю, 8 березня, закликав уряд Італії заборонити італійським громадянам виїжджати за кордон.

"Я вважаю, що важливо, щоб прем'єр-міністр Джузеппе Конте закликав усіх італійців взагалі не залишати Італію (...) Зрозуміло, що, на жаль, Італія не може контролювати ситуацію", - цитує Бабіша агенція новин AFP.

Також прем'єр закликав повернутися додому усіх чехів, які перебувають в Італії.

"Вони (італійці - Ред.) не повинні їздити Європою, бо більшість випадків зараження у Німеччині, Франції та Іспанії (...) поширилися з Італії", - сказав Бабіш.

Офіційно у Чехії зареєстрували 26 випадків коронавірусу. Більшість людей інфікувалися ним під час поїздки в Італії або через контакт з особами, які були у цій країні, зауважує AFP.

Італія запровадила карантин на півночі країни

Раніше цього ж дня уряд Італії запровадив карантин на півночі країни через коронавірус. Обмеження ввели для понад 15 мільйонів людей. Йдеться про жителів Ломбардії та ще 14 регіонів країни, серед яких міста Венеція та Мілан.

Відтепер приїжджати до низки провінцій та залишати їх можна буде лише через серйозні причини, пов'язані, наприклад, з роботою чи сімейними обставинами. Ці обмеження триватимуть до 3 квітня, пишуть італійські ЗМІ.

Крім того, у всій Італії призупинили роботу театри і кінотеатри, скасували проведення демонстрацій та інших масових заходів. Також в країні вже закриті школи, дитячі садки та університети щонайменше до середини березня.

Нагадаємо, станом на 7 березня, в Італії коронавірусом інфікувалися 5883 людей, з них 233 людини померли.

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