 Прем′єр Франції Едуар Філіпп переміг на виборах мера Гавра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2020

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Прем'єр Франції Едуар Філіпп переміг на виборах мера Гавра

Прем'єр Франції Едуар Філіпп заявив про перемогу на виборах мера портового міста Гавр. Філіпп здобув перемогу на тлі спекуляцій щодо бажання Еммануеля Макрона переформатувати уряд.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп переміг на виборах мера портового міста Гавр на півночі країни. У неділю, 28 червня, у Франції відбувся другий тур місцевих виборів. "Результати в Гаврі є дуже очевидними", - сказав Філіпп у виступі. Згідно з попередніми результатами, прем'єр отримав 59 відсотків голосів, випередивши кандидата від комуністів.

У разі програшу на цих виборах політичне майбутнє Філіппа було б під питанням, хоча раніше він заявляв, що збирається залишатися на посаді прем'єр-міністра до того часу, поки Макрон буде задоволений його роботою, і не займатиме посаду мера відразу, зазначає агенція новин dpa.

Утім, у неділю поки що чинний прем'єр не робив жодних коментарів з цього приводу чи щодо спекуляцій стосовно переформатування уряду. Раніше Філіпп висловлювався проти суміщення посад, тому йому, ймовірно, доведеться відмовитися від посади прем'єр-міністра Франції, пише агентство AFP.

Президент Франції Еммануель Макрон вже привітав прем'єр-міністра з "прекрасною перемогою" на місцевих виборах. Водночас Макрон висловив занепокоєння через історично низьку явку на місцевих виборах.

Очікується, що політична сила Макрона "Республіка на марші" зазначє невдачі у багатьох великих містах. Зокрема, за попередніми підрахунками, на виборах у Ліоні, Марселі та Бордо перемагають Зелені.

У Парижі перемогу здобуває чинна мерка Парижа Анн Ідальго.

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