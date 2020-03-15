Прем'єр Франції Едуар Філіпп переміг на виборах мера Гавра

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп переміг на виборах мера портового міста Гавр на півночі країни. У неділю, 28 червня, у Франції відбувся другий тур місцевих виборів. "Результати в Гаврі є дуже очевидними", - сказав Філіпп у виступі. Згідно з попередніми результатами, прем'єр отримав 59 відсотків голосів, випередивши кандидата від комуністів.

У разі програшу на цих виборах політичне майбутнє Філіппа було б під питанням, хоча раніше він заявляв, що збирається залишатися на посаді прем'єр-міністра до того часу, поки Макрон буде задоволений його роботою, і не займатиме посаду мера відразу, зазначає агенція новин dpa.

Утім, у неділю поки що чинний прем'єр не робив жодних коментарів з цього приводу чи щодо спекуляцій стосовно переформатування уряду. Раніше Філіпп висловлювався проти суміщення посад, тому йому, ймовірно, доведеться відмовитися від посади прем'єр-міністра Франції, пише агентство AFP.

Президент Франції Еммануель Макрон вже привітав прем'єр-міністра з "прекрасною перемогою" на місцевих виборах. Водночас Макрон висловив занепокоєння через історично низьку явку на місцевих виборах.

Очікується, що політична сила Макрона "Республіка на марші" зазначє невдачі у багатьох великих містах. Зокрема, за попередніми підрахунками, на виборах у Ліоні, Марселі та Бордо перемагають Зелені.

У Парижі перемогу здобуває чинна мерка Парижа Анн Ідальго.

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