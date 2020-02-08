Прем'єр Тюрингії подав у відставку, коаліція вимагає у землі нових виборів

Лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) вимагають виборів нового прем'єр-міністра Тюрингії, а також якнайшвидшого проведення нових земельних виборів у цій федеральній землі. Про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій у суботу, 8 лютого.

В урядовій коаліції назвали "непробачним" обрання прем'єром Тюрингії глави Вільної демократичної партії (ВДП) в регіоні Томаса Кеммеріха (Thomas Kemmerich), який отримав цю посаду за підтримки правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Тому "єдиним правильним наслідком" цього має стати його відставка, вважають у коаліції.

"З міркувань політичної легітимності партнери по коаліції переконані, що, незалежно від виборів нового прем'єр-міністра (Тюрингії. - Ред.), незабаром мають відбутися вибори в Тюрингії", - наголосили лідери трьох партій на зустрічі з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Коаліція вкотре відкинула співробітництво з АдН: "Це є і залишається рішенням партій, які входять до коаліції".

Кеммеріх таки подав у відставку

Тим часом Кеммеріх оголосив у суботу про те, що залишив посаду. "Цим заявляю про свою відставку з посади прем'єр-міністра землі Тюрингії з негайним набранням чинності", - йдеться у його заяві.

Як повідомлялось, представник ВДП Томас Кеммеріх був обраний прем'єром Тюрингії 5 лютого. За його кандидатуру свої голоси віддали, окрім його однопартійців та представників Християнсько-демократичного союзу, також і правопопулісти партії "Альтернатива для Німеччини", що стало прецедентом для німецької політики та викликало скандал у країні. Наступного дня Кеммеріх анонсував свою відставку, а ВДП оголосила про плани ініціювати позачергові вибори до ландтагу Тюрингії.