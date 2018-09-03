 Прем′єр Саксонії засудив напад на ресторан єврейської кухні в Хемніці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

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Новини

Прем'єр Саксонії засудив напад на ресторан єврейської кухні в Хемніці

За словами власника єврейського ресторану в саксонському місті Хемніці, праворадикали кидали каміння та пляшки в його заклад. Поліція розслідує напад.

Власник ресторану Шалом Уве Дзюбалла

Власник ресторану "Шалом" Уве Дзюбалла

Прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) у суботу, 8 вересня, засудив напад на ресторан єврейської кухні в Хемніці, який було скоєно під час масових акцій у місті наприкінці серпня. Він назвав цей випадок "ганебним" та пообіцяв ретельне розслідування. "Ми в процесі розслідування цього інциденту. Я сподіваюся, що вдасться затримати та притягнути до суду зловмисників", - зазначив він, цитує агенція dpa.

Як розповів власник ресторану "Шалом" Уве Дзюбалла (Uwe Dziuballa), інцидент стався 27 серпня, під час масових акцій, спричинених вбивством місцевого жителя. За словами Дзюбалли, біля ресторану зібралися 10-12 людей, у декого з них обличчя були закриті. Вони, стверджує Дзюбалла, вигукнули: "Забирайся з Німеччини, єврейська свиня", кидали пляшки та каміння у ресторан, травмувавши його власника.

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель засудила зіткнення у саксонському Хемніці, які стались через вбивство мігрантами місцевого жителя. Тим часом поліція розшукує третього підозрюваного у вбивстві. (05.09.2018)

На вулицях Хемніца знову відбулись демонстрації. У центрі міста зібрались правопопулісти та їхні противники. (07.09.2018)

Поліцейські приїхали на місце події за хвилину. Зараз розслідуванням справи займається центр протидії екстремізму поліції Саксонії. За словами речника земельного міністерства внутрішніх справ, йдеться про "вочевидь політично мотивований злочин з антисемітським підґрунтям", зазначає видання Welt am Sonntag.

Нагадаємо, низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя. У злочині підозрюють мігрантів. Після цього в місті відбулися масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві. Третій перебуває у розшуку.

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