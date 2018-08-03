Прем'єр Росії лякає "економічною війною" у разі нових санкцій США

На думку прем'єра Росії Дмитра Медведєва, запровадження нових санкцій Сполученими Штатами щодо РФ стане оголошенням економічної війни. В такому разі Москва буде реагувати економічними, політичними та іншими методами, заявив Медведєв у п'ятницю, 10 серпня.

"Якщо буде щось на кшталт заборони діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти, то це можна буде назвати абсолютно прямо, це оголошення економічної війни", - зазначив Медведєв, цитує агенція "Інтерфакс". Він додав, що "на цю війну треба буде реагувати - економічними методами, політичними методами, а в разі необхідності й іншими методами".

Російський прем'єр вважає, що метою запровадження нових штрафних заходів є обмеження економічної потуги Росії.

Нагадаємо, що 8 серпня США анонсували нові обмежувальні заходи стосовно Москви через застосування хімічної зброї, якою отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Коментуючи можливе запровадження нових санкцій, речниця Державного департаменту США Хізер Науерт 9 серпня вказала на те, що Сполучені Штати за їхньою допомогою хочуть домогтися від російського уряду конструктивнішої поведінки у відносинах із Вашингтоном.

Очікується, що анонсовані санкції набудуть чинності 22 серпня. Як поінформували ЗМІ США, штрафні заходи запровадять у два етапи. Перший має обмежити експорт та фінансування, але це буде переважно збігатися із застосованими раніше заходами. Другий етап можуть застосувати через три місяці - якщо Росія не виконає певні умови, наприклад, інспекції на її території. Тоді, зокрема, можуть обмежити польоти до США для російської державної авіакомпанії "Аерофлот".

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