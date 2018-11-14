 Прем’єр Нідерландів відкинув ідею створення армії ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

Прем’єр Нідерландів відкинув ідею створення армії ЄС

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що Північноатлантичний альянс повинен залишатися основою оборонної політики країни.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що НАТО повинне залишатися наріжним каменем європейської оборони та відмовився підтримати ідею створення європейської армії. "Для Нідерландів ідея створення європейської армії - це занадто. НАТО є і залишається наріжним каменем нашої оборонної політики", - наголосив Рютте у п'ятницю, 16 листопада, після засідання уряду країни, цитує агентство Reuters.

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Ініціатива щодо створення європейської армії, за словами генека НАТО, має сенс лише в межах Альянсу. (13.11.2018)

Американський президент Дональд Трамп незадоволений ініціативою президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення європейської армії і вимагає від Європи збільшити фінансування НАТО. (10.11.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що ідея створення європейської армії перегукується з прагненням президента США Дональда Трампа перерозподілити фінансовий тягар між членами НАТО. (10.11.2018)

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон запропонував створити "справжню європейську армію". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - зазначив він в інтерв'ю в ЗМІ, додавши, що Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США". Згодом канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) підтримала ідею Макрона. Вона закликала "з огляду на події минулого року" працювати над планом створення "справжньої" європейської армії. "Спільна європейська армія покаже світу, що між європейськими країнами більше ніколи не буде війни", - вважає Меркель. Канцлерка наголосила на тому, що ця ідея ніяк не суперечить існуванню оборонного альянсу НАТО.

Тим часом президент США Дональд Трамп розкритикував ідею створення армії ЄС, яку озвучив Макрон. "Дуже образливо, але, можливо, Європа спочатку повинна сплатити свою справедливу частку в НАТО, яку в значній мірі субсидують США", - написав він у Twitter. Також критично до ідеї Макрона поставився генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На його думку, ініціатива щодо створення армії ЄС має сенс лише в межах Альянсу.

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