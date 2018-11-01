 Прем′єр-міністр Чехії відхиляє міграційний договір ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2018

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Новини

Прем'єр-міністр Чехії відхиляє міграційний договір ООН

Очільник чеського уряду Андрей Бабіш хоче запропонувати соціал-демократам наслідувати приклад Австрії та Угорщини, які відмовилися від участі в міграційній угоді ООН.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відхиляє міграційну угоду Організації Об'єднаних Націй. Виступаючи в нижній палаті парламенту країни в четвер, 1 листопада, він заявив, що не згоден з висновками ООН, повідомляє агенція Reuters. Тому Бабіш має намір запропонувати Соціал-демократичній партії, яка перебуває у його правлячій коаліції, відмовитися від участі в договорі. Нікому, крім самої Чехії, "не можна вирішувати, хто живе і працює" в країні, додав він.

У вересні голова соціал-демократів Ян Гамачек виступив на підтримку документа, ініційованого ООН. Цей пакт є лише декларацією про наміри, наголосив тоді Гамачек.

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Допомога нелегальним мігрантам може стати кримінальним злочином в Угорщині. Відповідний законопроект запропонував уряд країни. В УВКБ ООН розкритикували ініціативу Будапешта. (29.05.2018)

Договір про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію підпишуть 192 з 193 країн-учасниць ООН. Цe відмовилися зробити лише США. (14.07.2018)



Ініційований ООН глобальний договір про міграцію, який не має юридично зобов'язальної сили, був узгоджений в липні цього року. Його домовились підписати 192 з 193 країн-членів ООН. Пакт має бути офіційно схвалений на зустрічі в Марокко, яка відбудеться 11-12 грудня. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.

США вийшли з переговорів про угоду ще в грудні 2017 року, оскільки деякі положення даного пакту несумісні з міграційною політикою президента Дональда Трампа. У липні 2018 роки від участі в пакті відмовилася Угорщина. Напередодні про свій вихід повідомила Австрія. Федеральний канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) пояснив цей крок необхідністю захисту національного суверенітету.

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