Прем'єр-міністр Чехії відхиляє міграційний договір ООН

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відхиляє міграційну угоду Організації Об'єднаних Націй. Виступаючи в нижній палаті парламенту країни в четвер, 1 листопада, він заявив, що не згоден з висновками ООН, повідомляє агенція Reuters. Тому Бабіш має намір запропонувати Соціал-демократичній партії, яка перебуває у його правлячій коаліції, відмовитися від участі в договорі. Нікому, крім самої Чехії, "не можна вирішувати, хто живе і працює" в країні, додав він.

У вересні голова соціал-демократів Ян Гамачек виступив на підтримку документа, ініційованого ООН. Цей пакт є лише декларацією про наміри, наголосив тоді Гамачек.





Ініційований ООН глобальний договір про міграцію, який не має юридично зобов'язальної сили, був узгоджений в липні цього року. Його домовились підписати 192 з 193 країн-членів ООН. Пакт має бути офіційно схвалений на зустрічі в Марокко, яка відбудеться 11-12 грудня. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.

США вийшли з переговорів про угоду ще в грудні 2017 року, оскільки деякі положення даного пакту несумісні з міграційною політикою президента Дональда Трампа. У липні 2018 роки від участі в пакті відмовилася Угорщина. Напередодні про свій вихід повідомила Австрія. Федеральний канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) пояснив цей крок необхідністю захисту національного суверенітету.