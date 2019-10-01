Прем'єр-міністр Фінляндії подав у відставку

Прем'єр-міністр Фінляндії соціал-демократ Антті Рінне подав у відставку у вівторок, 3 грудня, інформує агенція dpa. 57-річний політик очолював уряд країни півроку. Причиною стали незгоди у коаліції, в котру входять п’ять партій. Зокрема, вимогу відставки через "втрату довіри до прем'єра" висунула Центристська партія - партнерка по коаліції. Останній час уряд Рінне наражався на критику через страйки поштової служби та національної авіакомпанії Finnair, щодо яких представники коаліції не доходили згоди.

На виборах до парламенту Фінляндії, котрі відбулися у квітні 2019 року, соціал-демократи, лідером яких з 2014 року є Рінне, стали найсильнішою партією, хоч і з незначним відривом від суперників. За Соціал-демократичну партію Фінляндії проголосували близько 18 відсотків виборців. Тоді ексміністр фінансів і колишній профспілковий лідер Рінне отримав можливість формувати уряд більшості.

Під час урядування Рінне Фінляндія розпочала головування в ЄС, оголосивши своїм пріоритетом питання кліматичної політики. Антті Рінне назвав головним завданням, яке вирішуватиме Фінляндія під час свого головування в ЄС, припинення в Європі до 2050 року забруднення атмосфери викидами парникових газів.