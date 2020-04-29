 Прем′єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у нього виявили коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

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Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у нього виявили коронавірус

У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, за його словами, виявили коронавірус. Уряд РФ тимчасово очолить перший віце-прем'єр Андрій Бєлоусов.

Михайло Мішустін

Михайло Мішустін (фото з архіву)

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін у четвер, 30 квітня, під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним повідомив, що в результаті тестування у нього виявлено коронавірус. Мішустін сказав також, що тимчасово виконувати обов'язки глави уряду буде перший віце-прем'єр Андрій Бєлоусов.

Тим часом Путін підписав указ про призначення Бєлоусова виконувачем обов'язків голови уряду. Президент РФ висловив сподівання, що Мішустін буде й надалі активно брати участь у прийнятті рішень з підтримки громадян в умовах пандемії.

Читайте також: Коронавірус: Росія подовжила режим неробочих днів до 11 травня

Нагадаємо, що 29 квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін оголосив про подовження обмеження на в'їзд іноземців до країни до стабілізації ситуації з коронавірусом."До 30 квітня включно для іноземних громадян діє обмеження на в'їзд до нашої країни. Я підписав розпорядження уряду про подовження цього терміну до тих пір, поки боротьба з інфекцією не буде завершена та епідеміологічна ситуація не покращиться", - заявив Мішустін.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в Росії на COVID-19 захворіли 106,5 тисячі осіб. Понад тисяча хворих померли.

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