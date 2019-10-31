Прем'єр-міністр Пакистану: Ісламабад готовий до референдуму в Кашмірі

Пакистан готовий до референдуму або плебісциту в Кашмірі щодо питання незалежності цього регіону. "Нехай народ Кашміру сам вирішує, чого він хоче", - заявив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан в ексклюзивному інтерв'ю DW, оприлюдненому в четвер, 16 січня.

На думку Хана, міжнародне співтовариство приділяє занадто мало уваги індо-пакистанському конфлікту в Кашмірі. Наприклад, зазначив він, західні ЗМІ приділяють величезну увагу протестам в Гонконзі, на відміну від Кашміру, де живе приблизно вісім мільйонів людей. "На жаль, комерційні інтереси важливіші для західних країн. Індія - це великий ринок, і це є причиною теплої реакції на те, що відбувається з приблизно вісьмома мільйонами людей в Кашмірі, а також з меншинами в Індії", - вважає глава уряду Пакистану. На його думку, Захід не хоче загострювати відносин з Індією також тому, що в стратегічному плані вона може служити противагою Китаю.

Також Хан запевняє, що Пакистан робить усе можливе для мирного врегулювання в Афганістані. Він заявив, що сподівається на те, що переговори США з талібами будуть успішними. На думку Хана, мир в Афганістані відкриє великі торговельні можливості в Центральній Азії.

Нагадаємо, що Кашмір - це спірний регіон на північному заході півострова Індостан. Він поділений на індійський штат Джамму та Кашмір, напівавтономну пакистанську провінцію Азад-Кашмір та територію під владою Китаю.

У жовтні 2019 року влада Індії розділила свій штат Джамму та Кашмір на дві союзні території - Джаммі і Кашмір та Ладакх. Ще до цього штат позбавили напівавтономного статусу. ЗМІ пояснювали це рішення індійського уряду бажанням посилити свій контроль над індійською частиною регіону Кашмір.

У відповідь Пакистан видворив індійського посла та відкликав власного диппредставника з Нью-Делі. Також у пакистанському уряді повідомили, що призупинять двосторонню торгівлю з Індією та переглянуть деякі двосторонні торговельні угоди. Індія, своєю чергою, спрямувала до Джамму і Кашміру десятки тисяч військових, а також істотно обмежила свободу пересування населення союзної території.