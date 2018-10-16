Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заразився коронавірусом

У Вірменії коронавірусом SARS-CoV-2 інфікувався прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Про це політик повідомив у понеділок, 1 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"Вчора з'ясувалося, що мій тест на коронавірус позитивний. Я не мав симптомів, але оскільки були плани відвідати військові частини, вирішив пройти тест і він виявився позитивним", - сказав Пашинян у відеозверненні, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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За словами Пашиняна, зараження хворобою сталося, найімовірніше, під час нещодавно проведеної робочої наради. Тоді офіціант підніс Пашиняну склянку води без рукавичок. Згодом у того офіціанта так само підтвердили зараження коронавірусом.

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Керівник уряду Вірменії визнав, що аналізи інших членів його сім'ї також підтвердили наявність у них коронавірусної інфекції. Пашинян оголосив, що виконуватиме свої офіційні обов'язки з дому.

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Згодом прессекретарка вірменського прем'єра Мане Геворкян повідомила, що Пашинян бере участь у засіданнях уряду в режимі відеоконференції.

1 червня Ніколу Пашиняну виповнюється 45 років.

Натепер у Вірменії підтверджено 9402 випадків інфікування коронавірусом, 194 людини померли від COVID-19. Оголошений у країні надзвичайний стан діє до 13 червня. Утім, карантин зачіпає практично тільки навчальні заклади, жодних інших обмежень для економіки немає, нагадує інформагенція dpa.