 Прем′єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заразився коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2020

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Новини

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заразився коронавірусом

Зараження коронавірусом, найімовірніше, відбулося під час проведення робочої наради. Сам Нікол Пашинян запевнив, що почувається добре й працюватиме з дому.

Нікол Пашинян

Нікол Пашинян

У Вірменії коронавірусом SARS-CoV-2 інфікувався прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Про це політик повідомив у понеділок, 1 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"Вчора з'ясувалося, що мій тест на коронавірус позитивний. Я не мав симптомів, але оскільки були плани відвідати військові частини, вирішив пройти тест і він виявився позитивним", - сказав Пашинян у відеозверненні, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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За словами Пашиняна, зараження хворобою сталося, найімовірніше, під час нещодавно проведеної робочої наради. Тоді офіціант підніс Пашиняну склянку води без рукавичок. Згодом у того офіціанта так само підтвердили зараження коронавірусом.

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Керівник уряду Вірменії визнав, що аналізи інших членів його сім'ї також підтвердили наявність у них коронавірусної інфекції. Пашинян оголосив, що виконуватиме свої офіційні обов'язки з дому.

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Згодом прессекретарка вірменського прем'єра Мане Геворкян повідомила, що Пашинян бере участь у засіданнях уряду в режимі відеоконференції.

1 червня Ніколу Пашиняну виповнюється 45 років.

Натепер у Вірменії підтверджено 9402 випадків інфікування коронавірусом, 194 людини померли від COVID-19. Оголошений у країні надзвичайний стан діє до 13 червня. Утім, карантин зачіпає практично тільки навчальні заклади, жодних інших обмежень для економіки немає, нагадує інформагенція dpa.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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