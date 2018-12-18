Прем'єр-міністр Бельгії подав у відставку на тлі урядової кризи

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель у вівторок, 18 грудня, оголосив про свою відставку. Під час виступу в парламенті в Брюсселі він заявив, що одразу ж звернеться з відповідною заявою до короля країни, повідомляє агенція dpa. Позиція короля ще не відома.

Незадовго перед цим бельгійський парламент висловив Мішелю вотум недовіри. За таке рішення проголосували представники соціал-демократів за підтримки партії Зелених.

Причиною для відставки прем'єра стала урядова криза, яка вже десять днів триває у Бельгії. Нагадаємо, 8 грудня Шарль Мішель оголосив, що його уряд працюватиме як уряд меншості. Заява пролунала після того, як найбільша партія коаліції раніше того ж дня оголосила про вихід з урядової коаліції.

Фламандська націоналістична партія N-VA ("Новий фламандський альянс") вирішила залишити урядову коаліцію через незгоду з позицією Мішеля щодо міграційного пакту ООН. N-VA вимагала від прем'єра Бельгії відмовитися від підтримки пакту, на що той не погодився.

Нагадаємо, що ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" 17 грудня остаточно затвердила Генасамблея ООН. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Документ відмовилися підписувати кілька країн ЄС (зокрема, Австрії, Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії та Словаччини), а також США та Ізраїль.