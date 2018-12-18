 Прем′єр-міністр Бельгії подав у відставку на тлі урядової кризи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Прем'єр-міністр Бельгії подав у відставку на тлі урядової кризи

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель на тлі урядової кризи в країні заявив, що піде з посади. Перед цим парламент країни висловив йому вотум недовіри.

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель йде з посади

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель йде з посади

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель у вівторок, 18 грудня, оголосив про свою відставку. Під час виступу в парламенті в Брюсселі він заявив, що одразу ж звернеться з відповідною заявою до короля країни, повідомляє агенція dpa. Позиція короля ще не відома.

Незадовго перед цим бельгійський парламент висловив Мішелю вотум недовіри. За таке рішення проголосували представники соціал-демократів за підтримки партії Зелених.

Причиною для відставки прем'єра стала урядова криза, яка вже десять днів триває у Бельгії. Нагадаємо, 8 грудня Шарль Мішель оголосив, що його уряд працюватиме як уряд меншості. Заява пролунала після того, як найбільша партія коаліції раніше того ж дня оголосила про вихід з урядової коаліції.

DW.COM

Після того, як найбільша фламандська партія N-VA залишила урядову коаліцію, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель має формувати уряд меншості. Причина урядової кризи - міграційний пакт ООН, проти якого виступає N-VA. (09.12.2018)

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН 181 країна-член підтримала міграційний пакт, який має на меті покращити координацію зусиль щодо порятунку та інтеграції біженців. (17.12.2018)

Фламандська націоналістична партія N-VA ("Новий фламандський альянс") вирішила залишити урядову коаліцію через незгоду з позицією Мішеля щодо міграційного пакту ООН. N-VA вимагала від прем'єра Бельгії відмовитися від підтримки пакту, на що той не погодився.

Нагадаємо, що ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" 17 грудня остаточно затвердила Генасамблея ООН. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Документ відмовилися підписувати кілька країн ЄС (зокрема, Австрії, Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії та Словаччини), а також США та Ізраїль.

Також за темою

Belgien Brüssel PK Premierminister Charles Michel

Урядова криза в Бельгії: прем'єр оголосив про роботу уряду меншості 09.12.2018

Після того, як найбільша фламандська партія N-VA залишила урядову коаліцію, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель має формувати уряд меншості. Причина урядової кризи - міграційний пакт ООН, проти якого виступає N-VA.

Реклама

Докладно

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske (picture-alliance/dpa/Zuma Wire/Ukrinform/M. Lyseiko)

Стандарти НАТО в українській армії

Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон стосовно запровадження в українській армії стандартів НАТО. 

Державі належить 7,5 млн га земель сільськогосподарського призначення

Мораторій на продаж землі: чи є надія на скасування

Попри очікування експертів та представників міжнародних організацій, ринок землі в Україні в 2019 році не запрацює.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  