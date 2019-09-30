 Прем′єр-міністр Баварії виступає за продовження санкцій щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Прем'єр-міністр Баварії виступає за продовження санкцій щодо Росії

Лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер вважає, що західні санкції проти Москви показали свою дієвість. Разом з тим Німеччина повинна залишатися в контакті з Росією, наголосив він.

Прем'єр Баварії, голова ХСС Маркус Зедер

Прем'єр Баварії, голова ХСС Маркус Зедер

Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) заявив про доцільність збереження європейських санкцій проти Росії. "Санкції продемонстрували свою дієвість, і було б помилковим просто сказати зараз, що все знову добре", - заявив він у вівторок, 28 січня, напередодні свого візиту в Москву, цитує агенція AP.

Водночас, за його словами, Німеччина повинна залишатися в контакті з Росією, важливий будь-який маленький крок, щоб захищати позицію федерального уряду.

DW.COM

Під час телефонної розмови український президент Володимир Зеленський та нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили євроінтеграційний курс України та безпекову ситуацію на Донбасі. (03.12.2019)

Новий голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про надання Україні всієї потрібної підтримки перед самітом "нормандської четвірки". Санкції щодо Росії треба зберігати, поки не буде прогресу щодо Донбасу, додав він. (04.12.2019)

Під час свого візиту до Москви Зедер вперше в якості прем'єр-міністра Баварії зустрінеться 29 січня з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час поїздки його супроводжуватимуть голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки Вольфґанґ Ішингер (Wolfgang Ischinger) і керівник канцелярії голови земельного уряду Баварії Флоріан Германн (Florian Hermann).

Санкції Європейського Союзу проти Росії були запроваджені 2014 року в відповідь на анексію Криму та роль Росії у конфлікті на Донбасі. Згодом ці санкції розширювалися. В грудні минулого року Рада ЄС подовжила чинність ухвалених раніше економічних санкцій проти Росії до 31 липня 2020 року. Згідно з нинішньою позицією країн-членів ЄС, Росія може сподіватися на скасування запроваджених економічних обмежень щодо неї лише в разі цілковитого виконання мінських домовленостей.

Дивитись відео 01:38

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)  

Також за темою

Russland Die Basilius-Kathedrale ist durch ein Tor am Roten Platz im Zentrum von Moskau zu sehen

Санкції проти Росії: Німеччина - проти покрокового скасування 30.09.2019

Уряд Німеччини позитивно оцінює обмін полоненими між Росією і Україною, але до ідеї поступової лібералізації санкцій ЄС проти РФ ставиться негативно.

Ukraine Kämpfe in der Ostukraine in der Region Luhansk

План "Б" і червоні лінії Зеленського щодо Донбасу - погляд з Брюсселя 18.10.2019

У ЄС вважають легітимними червоні лінії, озвучені Києвом щодо мирного врегулювання на Донбасі. Чи погодиться на них Росія і які ризики несе план "Б", коментують брюссельські експерти.

Deutschland München Mutmaßlicher prorussischer Kämpfer vor Gericht

У ФРН засудили до двох років і трьох місяців в'язниці племінника Дмитра Кисельова 28.02.2019

Підозрюваного визнали винним в підготовці злочину, що загрожує державній безпеці. Племінника Дмитра Кисельова засуджено за участь у конфлікті на Донбасі.

Реклама

Докладно

DW Fokus Polen (DW)

Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі"

Як деревинна мафія у Румунії знищує ліси та чому влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.  

Євросоюз підписав з Україною угоду про підтримку сільcьского господарства в країні

ЄС спрямує 26 мільйонів євро на підтримку фермерів в Україні

Євросоюз підписав з Україною угоду про підтримку сільcьского господарства в країні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  