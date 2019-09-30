Прем'єр-міністр Баварії виступає за продовження санкцій щодо Росії

Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) заявив про доцільність збереження європейських санкцій проти Росії. "Санкції продемонстрували свою дієвість, і було б помилковим просто сказати зараз, що все знову добре", - заявив він у вівторок, 28 січня, напередодні свого візиту в Москву, цитує агенція AP.

Водночас, за його словами, Німеччина повинна залишатися в контакті з Росією, важливий будь-який маленький крок, щоб захищати позицію федерального уряду.

Під час свого візиту до Москви Зедер вперше в якості прем'єр-міністра Баварії зустрінеться 29 січня з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час поїздки його супроводжуватимуть голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки Вольфґанґ Ішингер (Wolfgang Ischinger) і керівник канцелярії голови земельного уряду Баварії Флоріан Германн (Florian Hermann).

Санкції Європейського Союзу проти Росії були запроваджені 2014 року в відповідь на анексію Криму та роль Росії у конфлікті на Донбасі. Згодом ці санкції розширювалися. В грудні минулого року Рада ЄС подовжила чинність ухвалених раніше економічних санкцій проти Росії до 31 липня 2020 року. Згідно з нинішньою позицією країн-членів ЄС, Росія може сподіватися на скасування запроваджених економічних обмежень щодо неї лише в разі цілковитого виконання мінських домовленостей.