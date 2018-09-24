 Прем′єр-міністру Швеції висловили недовіру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Прем'єр-міністру Швеції висловили недовіру

Стефан Левен залишиться на посаді до завершення коаліційних переговорів та узгодження кандидатури нового очільника уряду.

Стефан Левен

Стефан Левен

Шведський парламент висловив недовіру прем'єр-міністрові Стефану Левену, котрий є лідером соціальних демократів. Відповідне рішення щодо Левена ухвалили спільно консерватори та правопопулісти у вівторок, 25 вересня. 204 депутати проголосували за висловлення недовіри Левену, 142 - проти. Відставка чинного прем'єра через два тижні після парламентських виборів відкриває шлях для формування нового уряду, керованого консерваторами, зазначає агентство AFP.

Левен виконуватиме обов'язки очільника уряду Швеції до завершення коаліційних переговорів щодо кандидатури нового глави кабінету. Соціал-демократична партія, яку очолює Левен, залишається найпотужнішою силою в шведському парламенті. Однак ані правлячий "червоно-зелений" блок чинного прем'єра у складі Соціал-демократичної партії, Лівої партії та Партії Зелених, ані блок консерваторів-правоцентристів не мають стабільної більшості в парламенті країни.

Правоцентристи, за підтримки правопопулістів з третьої сили парламенту - партії "Шведські демократи", вже висунули на позицію спікера парламенту свого кандидата. За шведським законодавством, голосування щодо кандидатури прем'єр-міністра має відбутися не пізніше, ніж через два тижні після виборів спікера.

Нагадаємо, на парламентських виборах 9 вересня перемогу здобула правляча Соціал-демократична партія, на другому місці розташувалася правоцентристська Помірна коаліційна партія. Третьою силою в парламенті стала антиіммігрантська правопопулістська сила "Шведські демократи".

 

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