Прем'єр-міністри Іспанії та Данії підтримають Зеленського в Києві

Прем'єр-міністри Іспанії та Данії Педро Санчес та Метте Фредеріксен відвідають столицю України Київ у четвер, 21 квітня, щоб підтримати президента України Володимира Зеленського, повідомили пресслужби урядів обох європейських країн. Санчес вже прибув до Києва, йдеться у заяві пресслужби іспанського уряду.

Щодо прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, то поки що незрозуміло чи прибула вона до української столиці, передає інформагенція Reuters. Як повідомили в пресслужбі данського уряду, сторони обговорять подальшу підтримку українців та переслідування "воєнних злочинів та порушень прав людини".

Не перший візит західних лідерів

Нагадаємо, з початку війни столицю України відвідала низка європейських лідерів та урядовців, зокрема голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейського парламенту Роберта Мецола, верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Алар Каріс.

У середині березня з Зеленським у Києві зустрічалися прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, а також прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький і Чехії Петр Фіала. Тоді вони закликали інших західних лідерів наслідувати їхній приклад і в такий спосіб продемонструвати солідарність з українським народом у боротьбі проти російського вторгнення.