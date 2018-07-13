 Прем′єр Гаїті пішов у відставку через масові протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2018

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Новини

Прем'єр Гаїті пішов у відставку через масові протести

Через масові протести на Гаїті, викликані зростанням цін на паливо, прем'єр країни пішов у відставку. Уряд відмовився від планів щодо зростання цін.

Прем'єр-міністр Гаїті Жак Гі Лафонтан пішов у відставку через акції протесту

Прем'єр-міністр Гаїті Жак Гі Лафонтан пішов у відставку через акції протесту

Прем'єр-міністр Гаїті Жак Гі Лафонтан у суботу, 14 липня, подав у відставку на тлі масових заворушень, які почалися через спробу влади підняти ціни на паливо, повідомляє агенція AFP. "Я подав прохання про відставку президентові, який прийняв її",- заявив він.

Через кілька годин після цього президент країни Жовенель Моіз оголосив у телевізійній промові, що хоче "зібрати всі сили нації, не втрачаючи часу, щоб сформувати уряд з метою полегшення страждань людей".

Минулого тижня уряд Гаїті оголосив, що в рамках угоди з Міжнародним валютним фондом, ціни на пальне зростуть: на 38 відсотків на бензин, на 47 відсотків - на дизельне паливо та на 51 відсоток - на керосин. Це викликало масові акції протестів у столиці країни та інших містах. Протестувальники блокували вулиці барикадами та підпалювали шини. Десятки магазинів були розграбовані та спалені.

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Благодійна організація попросила в уряду та народу Гаїті вибачення за секс-скандал, до якого були причетні її співробітники. Чотирьох його фігурантів Oxfam звільнила, ще трьом було дозволено самостійно піти з посад. (20.02.2018)

Через зіткнення загинуло щонайменше сім людей, передає агенція dpa. 14 липня кілька сотень демонстрантів у столиці вимагали відставки не лише прем'єра, але і президента країни. В результаті уряд був змушений відкинути ідею про зростання цін на пальне. МВФ запропонував владі країни "більш поступовий підхід" до припинення субсидій на пальне у поєднанні з "компенсаційними та пом'якшувальними заходами для захисту найбільш вразливих верств населення".

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