Прем'єр Гаїті пішов у відставку через масові протести

Прем'єр-міністр Гаїті Жак Гі Лафонтан у суботу, 14 липня, подав у відставку на тлі масових заворушень, які почалися через спробу влади підняти ціни на паливо, повідомляє агенція AFP. "Я подав прохання про відставку президентові, який прийняв її",- заявив він.

Через кілька годин після цього президент країни Жовенель Моіз оголосив у телевізійній промові, що хоче "зібрати всі сили нації, не втрачаючи часу, щоб сформувати уряд з метою полегшення страждань людей".

Минулого тижня уряд Гаїті оголосив, що в рамках угоди з Міжнародним валютним фондом, ціни на пальне зростуть: на 38 відсотків на бензин, на 47 відсотків - на дизельне паливо та на 51 відсоток - на керосин. Це викликало масові акції протестів у столиці країни та інших містах. Протестувальники блокували вулиці барикадами та підпалювали шини. Десятки магазинів були розграбовані та спалені.

Через зіткнення загинуло щонайменше сім людей, передає агенція dpa. 14 липня кілька сотень демонстрантів у столиці вимагали відставки не лише прем'єра, але і президента країни. В результаті уряд був змушений відкинути ідею про зростання цін на пальне. МВФ запропонував владі країни "більш поступовий підхід" до припинення субсидій на пальне у поєднанні з "компенсаційними та пом'якшувальними заходами для захисту найбільш вразливих верств населення".