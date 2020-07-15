Прем'єр Болгарії ініціював відставку ключових міністрів на тлі протестів

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у середу, 15 липня, закликав трьох міністрів - фінансів, економіки та внутрішніх справ - піти у відставку. Борисов озвучив таку вимогу на тлі антикорупційних протестів, які вже майже тиждень тривають у Болгарії, повідомляє інформагентство Reuters.

Раніше цього дня перед засіданням уряду Борисов відкинув вимогу президента Болгарії Румена Радева щодо відставки всього уряду. "Відставка цього уряду не покращить ситуацію", - сказав Борисов, закликавши опозицію об'єднати зусилля для вирішення кризи.

Як повідомив згодом уряд у заяві, троє міністрів подадуть заяви про відставку 16 липня.

Нагадаємо, у Болгарії вже шостий день тривають протести з вимогами відставки консервативного голови уряду країни Бойка Борисова. В результаті сутичок учасників протестів з поліцією постраждали двоє протестувальників і двоє поліцейських, шестеро осіб були затримані.

Протест у столиці Болгарії Софії

Демонстранти звинувачують коаліційний уряд, що прийшов до влади в 2017 році, в корупції і "мафіозній поведінці". Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Протестувальники вимагають відставки прем'єра країни Бойка Борисова і його уряду

Акції протесту почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів. Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

У свою чергу Борисов заявив, що відкритий до діалогу і поважає право кожного на протест. Він закликав демонстрантів "бути обережними і не допустити пролиття жодної краплі крові під час мирного протесту", зазначивши, що риторика ненависті "не призведе ні до чого хорошого".