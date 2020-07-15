 Прем′єр Болгарії ініціював відставку ключових міністрів на тлі протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Прем'єр Болгарії ініціював відставку ключових міністрів на тлі протестів

Прем'єр Болгарії Бойко Борисов закликав подати у відставку міністрів фінансів, економіки та внутрішніх справ. На цей крок він пішов на тлі антикорупційних протестів, які тривають майже тиждень.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у середу, 15 липня, закликав трьох міністрів - фінансів, економіки та внутрішніх справ - піти у відставку. Борисов озвучив таку вимогу на тлі антикорупційних протестів, які вже майже тиждень тривають у Болгарії, повідомляє інформагентство Reuters.

Раніше цього дня перед засіданням уряду Борисов відкинув вимогу президента Болгарії Румена Радева щодо відставки всього уряду. "Відставка цього уряду не покращить ситуацію", - сказав Борисов, закликавши опозицію об'єднати зусилля для вирішення кризи.

Як повідомив згодом уряд у заяві, троє міністрів подадуть заяви про відставку 16 липня.

Нагадаємо, у Болгарії вже шостий день тривають протести з вимогами відставки консервативного голови уряду країни Бойка Борисова. В результаті сутичок учасників протестів з поліцією постраждали двоє протестувальників і двоє поліцейських, шестеро осіб були затримані.

Протест у столиці Болгарії Софії

Протест у столиці Болгарії Софії

Демонстранти звинувачують коаліційний уряд, що прийшов до влади в 2017 році, в корупції і "мафіозній поведінці". Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Протестувальники вимагають відставки прем'єра країни Бойка Борисова і його уряду

Протестувальники вимагають відставки прем'єра країни Бойка Борисова і його уряду

Акції протесту почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів. Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

У свою чергу Борисов заявив, що відкритий до діалогу і поважає право кожного на протест. Він закликав демонстрантів "бути обережними і не допустити пролиття жодної краплі крові під час мирного протесту", зазначивши, що риторика ненависті "не призведе ні до чого хорошого".

Також за темою

Bulgarien Sofia | Protest gegen die Regierung

На антиурядових протестах у Софії сталися сутички з поліцією 15.07.2020

У заворушеннях в столиці Болгарії постраждали двоє протестувальників і двоє поліцейських. Шестеро осіб були затримані.

Bulgarien Sofia | Protest gegen die Regierung

Антиурядові протести у Болгарії не вщухають вже четвертий день 13.07.2020

У Болгарії тривають антиурядові протести. Опозиція в парламенті ініціювала голосування про недовіру уряду. Президент країни порівняв уряд з мафією. Прем'єр заявив, що відкритий до діалогу.

Rumen Georgiew Radew I Staatspräsident Bulgarien

Президент Болгарії закликав "мафіозний" уряд піти у відставку 12.07.2020

Президент Болгарії Румен Радев закликав уряд країни, який, на його думку, має "мафіозний характер", піти у відставку. Прем'єр-міністр Бойко Борисов відкидає закиди.

Реклама

Докладно

Угода про асоціацію з ЄС: євроінтеграцію гальмує часта зміна пріоритетів в Україні

Часта зміна пріоритетів в Україні гальмує євроінтеграцію

Україна здебільшого справляється з виконанням угоди про асоціацію з ЄС, але ще є й над чим працювати.  

Суд ЄС скасував штраф проти Apple

Суд у ЄС скасував штраф проти Apple на 13 мільярдів євро

Єврокомісія не змогла надати доказів отримання преференцій корпорацією Apple в Ірландії, заявив суд ЄС у Люксембурзі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  