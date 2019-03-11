 Прем′єр Алжиру обіцяє уряд технократів за участі лідерів протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Прем'єр Алжиру обіцяє уряд технократів за участі лідерів протестів

Технократичний уряд Алжиру буде сформований за участю молоді, що відіграє важливу роль у масових протестах, пообіцяв новий прем'єр країни Нуреддін Бедуї. Опозиція критикує його за участь у фальсифікації виборів.

Новий прем'єр-міністр Алжиру Нуреддін Бедуї

Новий прем'єр-міністр Алжиру Нуреддін Бедуї

Новопризначений прем'єр-міністр Алжиру Нуреддін Бедуї у четвер, 14 березня, оголосив про готовність сформувати уряд технократів, в який увійдуть також і представники молоді, що відіграють провідну роль у масових протестах в країні. "Уряд буде представляти весь потенціал молодих людей Алжиру. Це буде уряд технократів, що включає усі політичні масті", - заявив він на прес-конференції у столиці країни, передає агенція dpa.

Прем'єр, який був призначений президентом Абдельазізом Бутефлікою 11 березня, заявив, що уряд буде сформований на початку наступного тижня. За його словами, перехідний період триватиме не більше одного року. Він також закликав до діалогу протестувальників, які виступають проти рішення президента перенести вибори голови держави на невизначений термін. "Ми вважаємо, що діалог - це вихід з усіх наших недоліків і проблем. Ми закликаємо всіх наших партнерів, особливо опозицію, звертатися до нас, щоб вивчити можливість цього діалогу, щоб гарантувати плавний перехід", - заявив він.

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Бедуї додав, що "національна конференція", яку Бутефліка запропонував провести для розробки нової конституції Алжиру, має бути незалежною та всеосяжною.

У відповідь опозиція різко розкритикувала Бедуї, який до цього обіймав посаду міністра внутрішніх справ. "Він був ключовим стовпом для алжирської влади під час фальсифікації виборів", - заявив на своїй сторінці у Facebook опозиційний політик Алі Бенфліс. Напередодні, 13 березня, опозиція закликала своїх прихильників до нових антивладних протестів.

Цього тижня у багатьох містах Алжиру тривали масові протести проти чинного президента Абдельазіза Бутефліки. Мітингарі не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, і вимагають відставки президента. Раніше 82-річний Бутефліка відмовився від участі у президентських виборах.

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