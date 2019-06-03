 Прем′єр Албанії оголосив місцеві вибори попри рішення президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

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Новини

Прем'єр Албанії оголосив місцеві вибори попри рішення президента

На тлі масових акцій протесту президент Албанії Ілір Мета скасував призначені на 30 червня муніципальні вибори, але прем'єр-міністр Еді Рама назвав його рішення недійсним.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама (фото з архіву)

В Албанії загострюється політична криза. Прем'єр-міністр Еді Рама в неділю, 9 червня, оголосив, що муніципальні вибори відбудуться у країні 30 червня, як і було заплановано, повідомила агенція dpa. Днем раніше президент країни Ілір Мета заявив про скасування голосування. "В нинішніх умовах неможливі справжні демократичні та репрезентативні вибори", - заявив він.

Рама назвав цей крок президента "недійсним". "Ілір Мета вчора вирішив свою долю і позбувся права залишатися на посаді", - заявив прем'єр, передає TV Klan. Конституційний суд Албанії, який відповідає за вирішення таких конфліктів, не може втрутитися в ситуацію, оскільки в ньому вже понад рік немає кворуму.

Антиурядовий протест у Тірані, 8 червня 2019 року

Антиурядовий протест у Тірані, 8 червня 2019 року

Мета оголосив про скасування виборів на тлі жорстких протестів проти уряду країни, які тривають з лютого цього року. Остання протестна акція відбулася 8 червня. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки Рами, який обімає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції.

Республіка Албанія з населенням в 2,9 мільйона осіб є однією з найбідніших держав Європи. Наприкінці травня Європейська Комісія порекомендувала країнам-членам Євросоюзу почати переговори з Албанією про її вступ до блоку.

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