 Прем′єр Австралії: До ліквідації лісових пожеж ще далеко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Новини

Прем'єр Австралії: До ліквідації лісових пожеж ще далеко

З огляду на спекотну погоду та потужний вітер, прем'єр-міністр Австралії попереджає про можливе посилення лісових пожеж.

Пожежі в Австралії можуть отримати новий імпульс через спеку

Пожежі в Австралії можуть отримати новий імпульс через спеку

Австралійський прем'єр-міністр Скот Моррісон попередив про ризик повторного посилення лісових пожеж у східних регіонах країни через високу температуру повітря та сильний вітер. Про це Моррісон заявив у п'ятницю, 10 січня, зазначивши, що цей день буде важким.

"Ми далекі від закінчення цієї кризи, цієї катастрофи", - зазначив прем'єр-міністр Австралії.

Згідно з прогнозом погоди, у східних регіонах Австралії цього дня очікується температура повітря у близько 40 градусів за Цельсієм та вітер швидкістю 90 кілометрів на годину, повідомляє інформаційна агенція dpa. Такі метеорологічні умови очікуються передусім у сільскій місцевості, де пожежі лютують ще від Різдва.

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Кореспондентку DW Хлою Лінхем лісові пожежі в Австралії застали в одному з епіцентрів подій - на східному узбережжі країни. Історія про те, як вона двічі втікала з родиною: спочатку від полум'я, потім - від диму. (07.01.2020)

Австралійські ВМС розпочали евакуацію тисячі людей, заблокованих на пляжах у Маллакуті через лісові пожежі. Кількість жертв вогню зросла до щонайменше 20. (03.01.2020)

Моррісон заявив, що біля узбережжя найбільш постраждалого штату Новий Південний Уельс залишатиметься два судна, аби в разі необхідності допомогти з евакувацією людей з прибережних містечок.

Лише вранці 10 січня зафіксовано 134 пожежі, 53 з яких не вдалося локалізувати. Багато ділянок на п'яти шосе штату було перекрито. Інформагенція dpa пише про загрозу утворення "мегапожежі" у разі об'єднання двох великих пожеж на кордоні штатів Новий Південний Уельс та Вікторія.

Також у багатьох частинах північносхідного штату Вікторія місцевих мешканців закликають залишити їхні домівки з огляду на пожежі, що наближаються, та загрозу оточення їх вогнем. Минулого тижня з цієї причини свої домівки були змушені залишити 67 тисяч мешканців цього штату.

Австралійська метеорологічна служба повідомила, що на континенті ще ніколи з початку спостережень у 2010 році не було так тепло і сухо, як минулого року. У службі також вказали на чіткий зв'язок між виникненням пожеж та малою кількістю опадів і високими температурами.

З початку лісових пожеж у жовтні 2019 року в Австралії вигоріло понад 10 мільйонів гектарів ділянок, а щонайменше 26 осіб загинули внаслідок вогню. Також екологи повідомляють про мільярд загиблих у вогні тварин.

  • Понад п'ять мільйонів гектарів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Понад п'ять мільйонів гектарів

    Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

  • Тиждень надзвичайного стану

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Тиждень надзвичайного стану

    У штаті Новий Південний Уельс, де розташоване найбільше місто країни Сідней, від п'ятниці, 3 січня, оголошений надзвичайний стан у зв'язку з масштабними пожежами. Він триватиме сім днів. Очікується, що ситуація у штаті особливо погіршуватиметься починаючи з суботи, 4 січня. Саме тоді вогонь, за прогнозами, досягне південно-східного узбережжя країни.

  • В очікуванні найгіршого

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    В очікуванні найгіршого

    Побоюючись погіршення ситуації наприкінці тижня, тисячі туристів залишили східне узбережжя країни в четвер, 2 січня. Водночас австралійські військові почали евакуювати людей, які були заблоковані пожежами на узбережжі далі на південь. Рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке триває з вівторка, перед імовірним погіршенням пожежних умов.

  • Масштабна евакуація

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Масштабна евакуація

    Десятки тисяч туристів та мешканців штатів Вікторія на Новий Південний Уельс мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей (на фото) до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

  • У пастці вогню

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    У пастці вогню

    Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

  • Нелегкий вибір

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Нелегкий вибір

    Маллакута - невелике містечко з населенням лише близько тисячі людей. Однак влітку тут зазвичай відпочиває велика кількість туристів. Військовий корабель зможе спершу евакуювати лише 800 людей, повідомила місцева влада. За словами пожежників, їм доведеться обирати, кого евакуювати першим, а кого поки що лишити на пляжі.

  • Стратегічні запаси

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Стратегічні запаси

    Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

  • Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

  • Видно з космосу

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Видно з космосу

    Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

  • Коли вогонь відступає

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Коли вогонь відступає

    На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

Лісові пожежі в Австралії, що тривають із жовтня, забрали життя вже щонайменше 18 людей. Влада штатів на південному сході країни, організовує масштабну евакуацію населення й туристів. Докладніше - у фоторепортажі DW. (02.01.2020)  

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