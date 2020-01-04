Прем'єр Австралії: До ліквідації лісових пожеж ще далеко

Австралійський прем'єр-міністр Скот Моррісон попередив про ризик повторного посилення лісових пожеж у східних регіонах країни через високу температуру повітря та сильний вітер. Про це Моррісон заявив у п'ятницю, 10 січня, зазначивши, що цей день буде важким.

"Ми далекі від закінчення цієї кризи, цієї катастрофи", - зазначив прем'єр-міністр Австралії.

Згідно з прогнозом погоди, у східних регіонах Австралії цього дня очікується температура повітря у близько 40 градусів за Цельсієм та вітер швидкістю 90 кілометрів на годину, повідомляє інформаційна агенція dpa. Такі метеорологічні умови очікуються передусім у сільскій місцевості, де пожежі лютують ще від Різдва.

Моррісон заявив, що біля узбережжя найбільш постраждалого штату Новий Південний Уельс залишатиметься два судна, аби в разі необхідності допомогти з евакувацією людей з прибережних містечок.

Лише вранці 10 січня зафіксовано 134 пожежі, 53 з яких не вдалося локалізувати. Багато ділянок на п'яти шосе штату було перекрито. Інформагенція dpa пише про загрозу утворення "мегапожежі" у разі об'єднання двох великих пожеж на кордоні штатів Новий Південний Уельс та Вікторія.

Також у багатьох частинах північносхідного штату Вікторія місцевих мешканців закликають залишити їхні домівки з огляду на пожежі, що наближаються, та загрозу оточення їх вогнем. Минулого тижня з цієї причини свої домівки були змушені залишити 67 тисяч мешканців цього штату.

Австралійська метеорологічна служба повідомила, що на континенті ще ніколи з початку спостережень у 2010 році не було так тепло і сухо, як минулого року. У службі також вказали на чіткий зв'язок між виникненням пожеж та малою кількістю опадів і високими температурами.

З початку лісових пожеж у жовтні 2019 року в Австралії вигоріло понад 10 мільйонів гектарів ділянок, а щонайменше 26 осіб загинули внаслідок вогню. Також екологи повідомляють про мільярд загиблих у вогні тварин.