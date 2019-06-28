Прем'єрка землі ФРН засумнівалася в доцільності санкцій ЄС щодо Росії

Прем'єр-міністерка землі Мекленбург-Передня Померанія та одна з лідерок Соціал-демократичної партії Німеччини Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) розкритикувала санкції Євросоюзу проти Росії. В оприлюдненому в суботу, 29 червня, інтерв'ю для видання Hamburger Abendblatt Швезіґ вона висловлює сумнів у доцільності економічних обмежувальних заходів проти Росії, запроваджених з 2014 року через події в Україні.

Зокрема вона вказала на негативні наслідки, котрих зазнають різні галузі економіки ЄС, у тому числі й Німеччини, через дію санкції проти Росії та контрсанкцій росіян щодо ЄС. "Вони (санкції. - Ред.) призвели до того, що Росія сама себе забезпечує в галузі сільського господарства. Натомість наші селяни вже не можуть постачати свою продукцію в Росію. В інших галузях Росія активніше орієнтується на Китай", - сказала Швезіґ.

За її словами, метою нинішньої політики має стати поетапне скасування санкцій проти Росії. Але передумовою цього має також бути поетапне вирішення конфлікту в Україні з так само поступовою реалізацією пунктів мінських домовленостей.

Стала на захист "Північного потоку-2"

Водночас Швезіґ прихильно висловилася про спорудження газопроводу "Північний потік-2", котрий має значно розширити можливості "Газпрому" напряму постачати газ з Росії до Німеччини. До німецької газотранспортної системи цей газогін буде під'єднано саме в землі Мекленбург-Передня Померанія. Швезіґ наголосила, що цей газовід важливий для всієї ФРН, особливо на тлі планів німецького уряду припинити генерацію електроенергії з вугілля з 2038 року.

Мануела Швезіґ стала не першою зі східнонімецьких політиків, хто виступає за скасування санкцій з Росії. Раніше схожу позицію вже висловлювали й інші земельні лідери - Дітмар Войдке (Dietmar Woidke) з Бранденбурга та Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) з Тюрингії. А нещодавно глава уряду федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) заявив після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, що для поліпшення відносин з РФ "потрібне скасування санкцій".

Нагадаємо, що Швезіґ входить до трійки тимчасових лідерів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

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