Прем'єра Італії Конте допитали у справі щодо спалаху коронавірусу

Прокуратура міста Бергамо у п'ятницю, 12 червня, допитала прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте у справі щодо дій уряду на початку спалаху епідемії коронавірусної хвороби COVID-19. Допит, що проходив в Римі, тривав близько трьох годин, повідомив офіс прем'єра.

Сам Конте вважає свої дії під час спалаху епідемії правильними. "Оскільки я діяв на основі науки та совісті, оскільки я одразу почав діяти, тому я абсолютно спокійний", - заявив він незадовго до допиту виданню Corriere della Sera, цитує агентство новин dpa.

В Італії розпочали розслідування стосовно дій уряду, який, як закидають, можливо занадто пізно оголосив окремі міста провінції Бергамо "червоними зонами". Пізніше у справі про спалах коронавірусу в якості свідків мають допитати міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанцу та міністерка внутрішніх справ Лучану Ламорджезе.

За офіційними даними, в Італії померли понад 34 тисяч людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Особливо багато померлих - на півночі країни, зокрема у провінції Бергамо. Там близько 50 осіб подали скарги щодо ймовірних помилок влади у боротьбі з епідемією.

Критики італійського уряду вважають, що він мав оперативніше оголосити міста Нембро та Альцано-Ломбардо "червоними зонами" та запровадити там карантин. На їхнє переконання, це могло врятувати багато життів.