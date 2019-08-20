Президент Італії дав партіям більше часу для пошуку партнерів по коаліції

Після завершення першого раунду дводенних консультацій, президент Італії Серджо Матарелла заявив, що надав парламентським партіям ще більше часу для вирішення урядової кризи внаслідок розпаду коаліції партій "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок", повідомляє агенція Reuters у п'ятницю, 23 серпня.

Матарелла хоче продовжити новий раунд консультацій у вівторок, 27 серпня. За його словами, у партій ще є можливість створити альянси для утворення уряду більшості. Якщо це не вдасться зробити, президент ініціює дострокові вибори. Матарелла наголосив, що урядову кризу потрібно негайно вирішити.

Нагадаємо, 8 серпня віцепрем'єр Італії та лідер партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядовій коаліції та потребу в нових виборах у країні. Наступного дня "Ліга Півночі" висунула вотум недовіри уряду Джузеппе Конте. Згодом Конте заявив, що йде у відставку.

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