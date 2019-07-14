 Президент Ірану висунув умови для переговорів зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Новини

Президент Ірану висунув умови для переговорів зі США

Хасан Роухані готовий до перемовин з Вашингтоном "просто зараз", але за низки умов, серед яких і скасування санкцій. Очільник МЗС Ірану Джавад Заріф прибув до Нью-Йорка для виступу в ООН.

Хасан Роухані

Хасан Роухані

Тегеран готовий до негайних переговорів із Вашингтоном, заявив президент Ірану Хасан Роухані під час телевізійного виступу ввечері в неділю, 14 липня. "Ми завжди готові до перемовин зі США навіть просто зараз", - заявив Роухані, цитує агентство dpa. Водночас лідер ісламської республіки висунув умови: американці мають повернутися до ядерної угоди, припинити тиск на Іран і скасувати санкції.

Держсекретар Майк Помпео у інтерв'ю виданню The Washington Post, коментуючи заяву президента Ірану, зазначив, що "це та ж пропозиція, яку він робив раніше Джону Керрі та Бараку Обамі (колишньому держсекретарю і експрезиденту США - Ред.)".

"Президент Трамп вочевидь ухвалить остаточне рішення. Але це шлях, котрий обрала попередня адміністрація, і котрий призвів до ядерної угоди, яку чинна адміністрація, президент Трамп і я особисто вважаємо катастрофою", - зазначив Помпео.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у неділю прибув до США з кількаденним візитом, що вже викликало спекуляції стосовно можливої спроби зближення двох країн, зазначає dpa. У середу, 17 липня, Заріф має виступити на засіданні Економічної і соціальної ради ООН. У Тегерані курсують чутки, що Заріф прагне підготувати зустріч із американською стороною на полях Генасамблеї ООН у вересні.

DW.COM

Продовження існування ядерної угоди з Іраном залежить від того, чи буде він дотримуватися її умов, наголосили Берлін, Париж та Лондон після того, як Тегеран почав підвищувати рівень збагачення урану. (14.07.2019)

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Нагадаємо, напередодні Німеччина, Франція та Великобританія закликали Тегеран до дотримання своїх зобов'язань у рамках ядерної угоди. У спільній заяві трьох країн згадується рішення Тегерана збагачувати уран більше обумовленого угодою рівня і зберігати ядерні матеріали в більших, ніж дозволено, обсягах. Три європейські країни стурбовані ризиком того, що ядерна угода буде порушена ще більше через санкційний тиск з боку США та рішення Ірану не дотримуватися положень угоди. 

Ядерна угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на країну. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.

Як повідомлялося, 7 липня уряд Ірану заявив, що знімає з себе зобов'язання за ядерною угодою, що передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка. Представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді зазначив, що Тегеран має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків. 8 липня він повідомив про доведення рівня збагачення урану до 4,5 відсотка. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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