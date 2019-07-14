Президент Ірану висунув умови для переговорів зі США

Тегеран готовий до негайних переговорів із Вашингтоном, заявив президент Ірану Хасан Роухані під час телевізійного виступу ввечері в неділю, 14 липня. "Ми завжди готові до перемовин зі США навіть просто зараз", - заявив Роухані, цитує агентство dpa. Водночас лідер ісламської республіки висунув умови: американці мають повернутися до ядерної угоди, припинити тиск на Іран і скасувати санкції.

Держсекретар Майк Помпео у інтерв'ю виданню The Washington Post, коментуючи заяву президента Ірану, зазначив, що "це та ж пропозиція, яку він робив раніше Джону Керрі та Бараку Обамі (колишньому держсекретарю і експрезиденту США - Ред.)".

"Президент Трамп вочевидь ухвалить остаточне рішення. Але це шлях, котрий обрала попередня адміністрація, і котрий призвів до ядерної угоди, яку чинна адміністрація, президент Трамп і я особисто вважаємо катастрофою", - зазначив Помпео.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у неділю прибув до США з кількаденним візитом, що вже викликало спекуляції стосовно можливої спроби зближення двох країн, зазначає dpa. У середу, 17 липня, Заріф має виступити на засіданні Економічної і соціальної ради ООН. У Тегерані курсують чутки, що Заріф прагне підготувати зустріч із американською стороною на полях Генасамблеї ООН у вересні.

Нагадаємо, напередодні Німеччина, Франція та Великобританія закликали Тегеран до дотримання своїх зобов'язань у рамках ядерної угоди. У спільній заяві трьох країн згадується рішення Тегерана збагачувати уран більше обумовленого угодою рівня і зберігати ядерні матеріали в більших, ніж дозволено, обсягах. Три європейські країни стурбовані ризиком того, що ядерна угода буде порушена ще більше через санкційний тиск з боку США та рішення Ірану не дотримуватися положень угоди.

Ядерна угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на країну. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.

Як повідомлялося, 7 липня уряд Ірану заявив, що знімає з себе зобов'язання за ядерною угодою, що передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка. Представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді зазначив, що Тегеран має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків. 8 липня він повідомив про доведення рівня збагачення урану до 4,5 відсотка.