Президент Ізраїлю закликав до формування широкої коаліції

В ізраїльську урядову коаліцію мають увійти партія чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" та опозиційний блок партій "Кахоль-Лаван". Про це президент Ізраїлю Реувен Рівлін заявив у неділю, 22 вересня, під час зустрічі із представниками партій. За його словами, вони мають сформувати "стабільну" коаліцію національної єдності, передає агенція AFP.

Раніше Біньямін Нетаньяху закликав блок "Кахоль-Лаван" ("Біло-блакитні") сформувати разом "уряд широкої єдності". У відповідь на це очільник "Кахоль-Лавана" Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на два місця більше, тому посаду голови уряду має обійняти саме він. Перед виборами він також відхилив можливість формування уряду на чолі з Нетаньяху, назвавши як причину обвинувачення проти чинного прем'єра у корупції.

Своєю чергою Авігдор Ліберман, очільник партії "Наш дім Ізраїль", яка отримала вісім місць у парламенті, заявив, що не підтримає ані Біньяміна Нетаньяху, ані Бені Ганца на посаді очільника уряду країни. Ліберман сказав, що не може підтримати Нетаньяху, оскільки той готовий створити коаліцію з ультраортодоксальними єврейськими партіями, які, на його думку, прагнуть зробити обов'язковими релігійні закони для світського населення. Ганца Ліберман не підтримає через те, що той, на його думку, схильний домовлятися або з ультраортодоксальними політиками, або з арабськими партіями Ізраїлю. При цьому Ліберман наполягає на формуванні коаліції за участі своєї партії, "Лікуда" та "Кахоль-Лавана".

Офіційні результати виборів мають бути оголошені 25 вересня. Однак, за даними екзит-полів "Біло-блакитні" здобули 33 місця в Кнесеті, а "Лікуд" - 31. Для формування більшості партіям необхідно мати щонайменше 61 мандат. Усього в парламенті Ізраїлю 120 місць. Кандидат на посаду прем'єра, визначений президентом, матиме шість тижнів для формування коаліції.