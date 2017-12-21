Президент Ізраїлю закликав до формування широкої коаліції

Партія "Лікуд" та блок "Кахоль-Лаван", які отримали найбільше місць на виборах до Кнесету, мають сформувати стабільний уряд, заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін. Єдності партіям досягти поки не вдалося.
Реувен Рівлін (у центрі) закликав Біньяміна Нетаньяху (ліворуч) та Бені Ганца (праворуч) до коаліції
В ізраїльську урядову коаліцію мають увійти партія чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" та опозиційний блок партій "Кахоль-Лаван". Про це президент Ізраїлю Реувен Рівлін заявив у неділю, 22 вересня, під час зустрічі із представниками партій. За його словами, вони мають сформувати "стабільну" коаліцію національної єдності, передає агенція AFP.
Раніше Біньямін Нетаньяху закликав блок "Кахоль-Лаван" ("Біло-блакитні") сформувати разом "уряд широкої єдності". У відповідь на це очільник "Кахоль-Лавана" Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на два місця більше, тому посаду голови уряду має обійняти саме він. Перед виборами він також відхилив можливість формування уряду на чолі з Нетаньяху, назвавши як причину обвинувачення проти чинного прем'єра у корупції.
Своєю чергою Авігдор Ліберман, очільник партії "Наш дім Ізраїль", яка отримала вісім місць у парламенті, заявив, що не підтримає ані Біньяміна Нетаньяху, ані Бені Ганца на посаді очільника уряду країни. Ліберман сказав, що не може підтримати Нетаньяху, оскільки той готовий створити коаліцію з ультраортодоксальними єврейськими партіями, які, на його думку, прагнуть зробити обов'язковими релігійні закони для світського населення. Ганца Ліберман не підтримає через те, що той, на його думку, схильний домовлятися або з ультраортодоксальними політиками, або з арабськими партіями Ізраїлю. При цьому Ліберман наполягає на формуванні коаліції за участі своєї партії, "Лікуда" та "Кахоль-Лавана".
Офіційні результати виборів мають бути оголошені 25 вересня. Однак, за даними екзит-полів "Біло-блакитні" здобули 33 місця в Кнесеті, а "Лікуд" - 31. Для формування більшості партіям необхідно мати щонайменше 61 мандат. Усього в парламенті Ізраїлю 120 місць. Кандидат на посаду прем'єра, визначений президентом, матиме шість тижнів для формування коаліції.