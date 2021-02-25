Президент Євроради Шарль Мішель 2 березня приїде на Донбас

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 2 березня розрочне візит в Україну та разом з українським президентом Володимиром Зеленським відвідає Донбас. Про це йдеться у порядку денному президента Європейської Ради, оприлюдненому у неділю, 28 лютого. На Сході України Шарль Мішель зустрінеться з представниками операції Об'єднаних сил.

Того ж дня запланована його зустріч із представниками СММ ОБСЄ й організацій, які надають гуманітарну допомогу Донбасу.

3 березня в Києві Шарль Мішель зустрінеться з представниками антикорупційних інституцій. Після цього він відвідає центр вакцинації.

Шарль Мішель у неділю, 28 лютого, почав візит до країн Східного партнерства. Цього дня він відвідує Молдову, а 1 березня - Грузію.

Дивитись відео 25:50 Поділитись Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (31.08.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hnMc Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (31.08.2020)