Президент Чилі на тлі масових протестів вирішив змінити весь склад уряду

Президент Чилі Себастіан Піньєра на тлі безпрецедентних протестів у країні оголосив про готовність змінити весь склад свого уряду. Як заявив Піньєра увечері, 26 жовтня, він закликав усіх міністрів подати у відставку. Комендантську годину в столиці країни Сантьяго скасовано. Піньєра заявив також про намір у ніч на 28 жовтня скасувати надзвичайний стан у країні, якщо "обставини це дозволять".

"Ми перебуваємо у новій реальності", - сказав Піньєра у зверненні до країни, цитує агентство новин AFP. "Чилі зараз є іншим ніж те Чилі, яке було ще тиждень тому", - зазначив президент країни. За його словами, він прагне "сформувати новий уряд, аби мати змогу подолати нові виклики".

Нагадаємо, напередодні у Чилі на вулиці вийшли понад мільйон людей. Цей виступ став однією з наймасовіших демонстрацій в історії країни. Піньєра тоді зазначив, що почув протестувальників.

Виступи тривали і 26 жовтня. За повідомленнями в соціальних мережах, у містах Консепсьйон і Пунта-Аренас правоохоронці застосували проти демонстрантів водомети та сльозогінний газ, інформує агенція новин dpa. Також водометами розганяли демонстрантів у Вальпараїсо.

Поліція водометами розганяє антиурядову демонстрацію у Вальпараїсо 26 жовтня

Протести спалахнули минулого тижня через заплановане підвищення тарифів на проїзд у метро в Сантьяго, утім демонстранти вимагали вирішення й інших економічних та соціальних проблем у країні. Після початку виступів уряд одразу скасував заплановане підвищення тарифів на проїзд, а також анонсував заходи з покращення соціальних стандартів. Утім, це не зупинило протести, які почасти набули насильницького характеру, було зафіксовано чимало випадків мародерства. Внаслідок сутичок протестувальників із поліцією загинули щонайменше 19 людей, понад 580 отримали травми.