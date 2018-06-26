 Президент Чехії затвердив другий уряд євроскептика Бабіша | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Президент Чехії затвердив другий уряд євроскептика Бабіша

Чехія після півроку невизначеності отримала лівоцентристський уряд на чолі з євроскептиком Андреєм Бабішем. Уряд меншості може потребувати підтримки комуністів

Андрей Бабіш вдруге сформував уряд

Андрей Бабіш вдруге сформував уряд Чехії

Президент Чехії Мілош Земан у середу, 27 червня, затвердив уряд Андрея Бабіша, повідомляє агенція Reuters. Двопартійний уряд меншості, який підтримують 93 депутати в 200-місному парламенті, може потребувати підтримки комуністів, які чи не вперше від повалення соціалістичного режиму отримали важіль впливу на владу. Уряд разом із партією Бабіша ANO створили соціал-демократи.

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У Чехії соціал-демократи і популісти партії Андрея Бабіша близькі до формування лівоцентристського уряду меншості. Очікується, що він працюватиме за підтримки комуністів у парламенті. (15.06.2018)

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Нагадаємо, торік під час парламентських виборів у Чехії центристсько-популістська партія ANO ("Акція незадоволених громадян") Андрея Бабіша здобула 78 із 200 місць у парламенті. У грудні 2018 року Бабіш був приведений до присяги в якості прем'єр-міністра Чехії та сформував уряд. Проте жодна з восьми політичних партій у чеському парламенті не погодилася підтримати його та його новий кабінет або увійти до коаліції. Уряд подав у відставку, однак згодом президент країни Мілош Земан знову доручив Бабішу формувати кабінет.

У своїй передвиборній програмі політсила Бабіша обіцяла, зокрема, не допустити запровадження євро в Чехії, опиратися прийому біженців та поглибленню співпраці в рамках Європейського Союзу. Бабіш є союзником президента Мілоша Земана, відомого своєю прихильністю до Росії. Впродовж останнього року Бабіш часто опинявся в центрі скандалів, зокрема, його обвинувачують у фінансових зловживаннях субсидіями Євросоюзу та нечесному веденні виборчої кампанії.

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