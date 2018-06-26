Президент Чехії затвердив другий уряд євроскептика Бабіша

Президент Чехії Мілош Земан у середу, 27 червня, затвердив уряд Андрея Бабіша, повідомляє агенція Reuters. Двопартійний уряд меншості, який підтримують 93 депутати в 200-місному парламенті, може потребувати підтримки комуністів, які чи не вперше від повалення соціалістичного режиму отримали важіль впливу на владу. Уряд разом із партією Бабіша ANO створили соціал-демократи.

Нагадаємо, торік під час парламентських виборів у Чехії центристсько-популістська партія ANO ("Акція незадоволених громадян") Андрея Бабіша здобула 78 із 200 місць у парламенті. У грудні 2018 року Бабіш був приведений до присяги в якості прем'єр-міністра Чехії та сформував уряд. Проте жодна з восьми політичних партій у чеському парламенті не погодилася підтримати його та його новий кабінет або увійти до коаліції. Уряд подав у відставку, однак згодом президент країни Мілош Земан знову доручив Бабішу формувати кабінет.

У своїй передвиборній програмі політсила Бабіша обіцяла, зокрема, не допустити запровадження євро в Чехії, опиратися прийому біженців та поглибленню співпраці в рамках Європейського Союзу. Бабіш є союзником президента Мілоша Земана, відомого своєю прихильністю до Росії. Впродовж останнього року Бабіш часто опинявся в центрі скандалів, зокрема, його обвинувачують у фінансових зловживаннях субсидіями Євросоюзу та нечесному веденні виборчої кампанії.