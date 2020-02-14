 Президент ФРН Штайнмаєр розкритикував Росію, США і Китай | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2020

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Новини

Президент ФРН Штайнмаєр розкритикував Росію, США і Китай

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Вашингтон, Москву і Пекін в тому, що світ стає дедалі менш безпечним.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закинув США, Китаю і Росії національний егоїзм, який призводить до "зростання недовіри, зростання озброєнь і браку безпеки". Про це німецький президент заявив у промові на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 14 лютого.

За його словами, девізом адміністрації США є теза, що кожна країна повинна "ставити свої інтереси вище чужих". "Начебто, коли кожен думає про себе, враховані інтереси всіх", - зазначив Штайнмаєр. Водночас він відзначив важливість трансатлантичного співробітництва.

Протистояння Росії

Президент Німеччини звинуватив Росію в анексії Криму, що сталася "без огляду на міжнародне право". "Вона знову зробила військову силу і насильницьке переміщення кордонів інструментом політики", - підкреслив Штайнмаєр. Наслідком таких дій, на його думку, є непередбачуваність і відсутність безпеки.

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Крім того, Штайнмаєр закликав європейських політиків активніше реагувати на дії Москви. "Політика Європи  щодо РФ не повинна обмежуватися лише порожніми заявами та санкціями", -  заявив німецький президент.

Шкідлива політика Китаю

Китай, який став важливим членом міжнародних інститутів, за словами глави німецької держави, "визнає міжнародне право тільки там, де це не суперечить його власним інтересам", що відбивається в його діях "проти меншин" і в загрозливій для сусідів політиці в Південно-Китайському морі.

Ці дії шкодять усім, адже забезпечення власної безпеки за рахунок інших призводить до зростання недовіри, зростання озброєнь і браку безпеки, попередив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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