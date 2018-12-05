 Президент ФРН застеріг щодо негативних наслідків розвитку технологій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Президент ФРН застеріг щодо негативних наслідків розвитку технологій

Під час візиту до Китаю президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вказав на ризики, які несуть з собою дигіталізація та розвиток штучного інтелекту.

Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснює шестиденний державний візит до Китаю

Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснює шестиденний державний візит до Китаю

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) під час візиту до Китаю висловив застереження щодо негативних наслідків розвитку технологій. "Чи не робимо ми самі себе зайвими, чи сприятиме штучний інтелект тому, щоб зробити життя кращим і приємнішим?", - зазначив він у четвер, 6 грудня, під час дискусії на форумі німецьких та китайських підприємців у місті Фошань, цитує агенція dpa.

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Європа випереджає Америку та Азію за кількістю заявок на патенти, які пов'язані із самокерованими автомобілями. Серез окремо узятих країн лідерство - за США. (14.11.2018)

Канадські правоохоронці за запитом США затримали фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу. Підставою для затримання могло стати порушення компанією американських санкцій проти Ірану. (06.12.2018)

Штайнмаєр також поставив під питання майбутнє самокерованих автомобілів. "Як ми можемо запобігти тому, що з величезного масиву даних створюються процеси спостереження?", - зазначив він.

Утім, китайські співрозмовники президента ФРН були налаштовані більш оптимістично. Ерік Чжоу з технологічної компанії Huawei відстоював розвиток "розумного телефону", зазначивши, що незабаром смартфони краще розумітимуть своїх користувачів. "Вони аналізують слабкі сторони, вподобання, хобі", - зазначив він.

У фокусі уваги шестиденного державного візиту Штайнмаєра до Китаю - економічні та суспільні наслідки дигіталізації та розвитку штучного інтелекту. Програмою візиту також передбачена його зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні.

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