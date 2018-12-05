Президент ФРН застеріг щодо негативних наслідків розвитку технологій

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) під час візиту до Китаю висловив застереження щодо негативних наслідків розвитку технологій. "Чи не робимо ми самі себе зайвими, чи сприятиме штучний інтелект тому, щоб зробити життя кращим і приємнішим?", - зазначив він у четвер, 6 грудня, під час дискусії на форумі німецьких та китайських підприємців у місті Фошань, цитує агенція dpa.

Штайнмаєр також поставив під питання майбутнє самокерованих автомобілів. "Як ми можемо запобігти тому, що з величезного масиву даних створюються процеси спостереження?", - зазначив він.

Утім, китайські співрозмовники президента ФРН були налаштовані більш оптимістично. Ерік Чжоу з технологічної компанії Huawei відстоював розвиток "розумного телефону", зазначивши, що незабаром смартфони краще розумітимуть своїх користувачів. "Вони аналізують слабкі сторони, вподобання, хобі", - зазначив він.

У фокусі уваги шестиденного державного візиту Штайнмаєра до Китаю - економічні та суспільні наслідки дигіталізації та розвитку штучного інтелекту. Програмою візиту також передбачена його зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні.