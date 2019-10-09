Президент ФРН вказав на відповідальність держави за безпеку євреїв Німеччини
Синагогу в Галле, поблизу якої напередодні було вбито двоє людей, відвідав Франк-Вальтер Штайнмаєр. "Держава несе відповідальність за безпеку євреїв у ФРН", - зазначив президент Німеччини.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав до висновків після нападу на синагогу в Галле в землі Саксонія-Ангальт. "Замало просто засудити такий напад", - заявив Штайнмаєр у четвер, 10 жовтня, після відвідування місця злочину. "Має бути зрозуміло, що держава несе відповідальність за безпеку життя євреїв у Німеччині", - додав політик, якого цитує інформагенція KNA.
Водночас, на думку Штайнмаєра, все суспільство мусить демонструвати "тверду солідарність до євреїв в нашій країні й не лише після таких подій як ця". "Історія застерігає нас, а сучасність вимагає цього від нас", - сказав він.
Різкий осуд правого екстремізму та його симпатиків
Крім того, федеральний президент Німеччини різко засудив правий екстремізм та тих, хто виявляє навіть найменшу симпатію до цього явища. "Той, хто нині демонструє бодай крихту розуміння щодо правого екстремізму та расової ненависті, той, хто посилює готовність інших розпалюванням ненависті, той, хто виправдовує політично мотивоване насильство проти інакодумців і членів інших конфесій чи представників демократичних інституцій, робить себе співучасником злочину", - заявив федеральний президент, цитує інформагенція dpa.
У поїздці до місця злочину Штайнмаєра супроводжували очільник Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер (Josef Schuster) і прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff).
Підозрюваний у скоєнні злочину - правий екстреміст
Напередодні поліція затримала ймовірного правоекстреміста, 27-річного німця Штефана Б. (Stephan B.), підозрюваного в нападах у Галле і Ландсбергу. Йому готують арешт. Слідство має в своєму розпорядженні відеозапис, який підозрюваний нападник, найімовірніше, відзняв камерою, встановленою у нього на шоломі. Зняте відео дозволяє зробити висновок про антисемітські і правоекстремістські мотиви стрілянини. З вуст підозрюваного неодноразово злітає лайка на адресу євреїв і турків.
Крім того, у Федеральній прокуратурі вважають, що підозрюваний намагався своїм злочином по-перше наслідувати скоєні до нього аналогічні напади, а також мав намір спонукати інших наслідувати його злочинні дії. Нині слідчі перевіряють зброю та вибухівку, які мав при собі зловмисник під час нападу. Крім того, слідство намагається виявити, чи мав він спільників або співучасників під час скоєння злочину.
Як повідомлялося, підозрюваний спочатку спробував потрапити до синагоги, де на той момент з нагоди йважливого юдейського свята Йом-Кіпур перебували понад 50 осіб. Однак двері були замкнені, і нападник не зміг прорватися всередину.
Після цього злочинець застрелив на вулиці жінку, яка звернулася до нього, а потім чоловіка, який перебував у закусочній неподалік, та зник на автомобілі. Згодом з'явилися повідомлення про стрілянину в Ландсбергу, розташованому в 15 кілометрах від Галле. Під час втечі зловмисник також поранив ще двох осіб.
Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Галле
У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.
Напади на синагоги у Німеччині
Хвиля антисемітських акцій
У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
Напади на синагоги у Німеччині
Перша жертва підпалу за десятиліття
Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.
Напади на синагоги у Німеччині
Каміння летить в ессенську синагогу
Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.
Напади на синагоги у Німеччині
Після нападу: "Постання порядних"
У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.
Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу у Майнці
Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".
Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?
Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".
Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Берліні вдалося зупинити
4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.