Президент ФРН вказав на відповідальність держави за безпеку євреїв Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав до висновків після нападу на синагогу в Галле в землі Саксонія-Ангальт. "Замало просто засудити такий напад", - заявив Штайнмаєр у четвер, 10 жовтня, після відвідування місця злочину. "Має бути зрозуміло, що держава несе відповідальність за безпеку життя євреїв у Німеччині", - додав політик, якого цитує інформагенція KNA.

Водночас, на думку Штайнмаєра, все суспільство мусить демонструвати "тверду солідарність до євреїв в нашій країні й не лише після таких подій як ця". "Історія застерігає нас, а сучасність вимагає цього від нас", - сказав він.

Різкий осуд правого екстремізму та його симпатиків

Крім того, федеральний президент Німеччини різко засудив правий екстремізм та тих, хто виявляє навіть найменшу симпатію до цього явища. "Той, хто нині демонструє бодай крихту розуміння щодо правого екстремізму та расової ненависті, той, хто посилює готовність інших розпалюванням ненависті, той, хто виправдовує політично мотивоване насильство проти інакодумців і членів інших конфесій чи представників демократичних інституцій, робить себе співучасником злочину", - заявив федеральний президент, цитує інформагенція dpa.

У поїздці до місця злочину Штайнмаєра супроводжували очільник Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер (Josef Schuster) і прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff).

Підозрюваний у скоєнні злочину - правий екстреміст

Напередодні поліція затримала ймовірного правоекстреміста, 27-річного німця Штефана Б. (Stephan B.), підозрюваного в нападах у Галле і Ландсбергу. Йому готують арешт. Слідство має в своєму розпорядженні відеозапис, який підозрюваний нападник, найімовірніше, відзняв камерою, встановленою у нього на шоломі. Зняте відео дозволяє зробити висновок про антисемітські і правоекстремістські мотиви стрілянини. З вуст підозрюваного неодноразово злітає лайка на адресу євреїв і турків.

Крім того, у Федеральній прокуратурі вважають, що підозрюваний намагався своїм злочином по-перше наслідувати скоєні до нього аналогічні напади, а також мав намір спонукати інших наслідувати його злочинні дії. Нині слідчі перевіряють зброю та вибухівку, які мав при собі зловмисник під час нападу. Крім того, слідство намагається виявити, чи мав він спільників або співучасників під час скоєння злочину.

Як повідомлялося, підозрюваний спочатку спробував потрапити до синагоги, де на той момент з нагоди йважливого юдейського свята Йом-Кіпур перебували понад 50 осіб. Однак двері були замкнені, і нападник не зміг прорватися всередину.

Після цього злочинець застрелив на вулиці жінку, яка звернулася до нього, а потім чоловіка, який перебував у закусочній неподалік, та зник на автомобілі. Згодом з'явилися повідомлення про стрілянину в Ландсбергу, розташованому в 15 кілометрах від Галле. Під час втечі зловмисник також поранив ще двох осіб.