 Президент України підписав закон про сімейні фермерські господарства | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.08.2018

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Економіка

Президент України підписав закон про сімейні фермерські господарства

Сімейні фермерські господарства будуть дозволені законом. Українці, які займаються сільським господарством на своїй землі, зможуть легально продавати свою продукцію.

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Фермер продає вирощені власноруч кавуни на півдні України

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо сімейних фермерських господарств. Він дає змогу громадянам, які працюють на своїй землі, отримати офіційний статус фермерів. Це, відповідно, дозволить "легально продавати свою продукцію й отримати соціальний захист і право на пенсію", повідомляє в п'ятницю, 10 серпня, сайт адміністрації президента України.

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У 2017 році експорт аграрної та харчової продукції з України склав майже 18 мільярдів доларів. Це на 16,3 відсотка більше, ніж роком раніше. (26.01.2018)

Україні, яка звикла до помірного клімату, доволі частіше доводиться зіштовхуватись з екстремальними погодними умовами. Наслідки глобального потепління вже зараз відчувають українські аграрії. (20.11.2017)

"Реалізація закону дозволить створити умови для започаткування сімейних фермерських господарств і детінізацїї підприємницької діяльності в аграрній сфері", - зазначається у повідомленні.

Згідно з положеннями закону, підприємці, які створили фермерські господарства, належать до платників єдиного податку четвертої групи фізичних осіб-підприємців. Документ передбачає також державну допомогу зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ідеться про частку від 10 до 90 відсотків мінімального страхового внеску для кожного з членів фермерського господарства. Її зможуть сплачувати протягом 10 років за рахунок коштів державного бюджету.

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