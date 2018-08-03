Президент України підписав закон про сімейні фермерські господарства

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо сімейних фермерських господарств. Він дає змогу громадянам, які працюють на своїй землі, отримати офіційний статус фермерів. Це, відповідно, дозволить "легально продавати свою продукцію й отримати соціальний захист і право на пенсію", повідомляє в п'ятницю, 10 серпня, сайт адміністрації президента України.

"Реалізація закону дозволить створити умови для започаткування сімейних фермерських господарств і детінізацїї підприємницької діяльності в аграрній сфері", - зазначається у повідомленні.

Згідно з положеннями закону, підприємці, які створили фермерські господарства, належать до платників єдиного податку четвертої групи фізичних осіб-підприємців. Документ передбачає також державну допомогу зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ідеться про частку від 10 до 90 відсотків мінімального страхового внеску для кожного з членів фермерського господарства. Її зможуть сплачувати протягом 10 років за рахунок коштів державного бюджету.