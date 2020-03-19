 Президент України обговорив ситуацію з коронавірусом з прем′єром Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2020

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Новини

Президент України обговорив ситуацію з коронавірусом з прем'єром Італії

Джузеппе Конте пообіцяв відправити в Україну спеціальний чартер для евакуації 125 українців з Риму. Володимир Зеленський відзначив інтерес України до запроваджених в Італії методів боротьби з коронавірусом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 березня, обговорив під час телефонного дзвінка ситуацію щодо пандемії коронавірусу з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Зокрема, вони обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійської авіакомпанії 25 березня.

Зеленський висловив співчуття у зв'язку з масштабами епідемії коронавірусу в Італії, внаслідок якої померло вже понад три тисячі людей.

Співрозмовники також обговорили питання безперебійного транспортного забезпечення торгівлі між обома країнами, зокрема постачання харчів, медичних препаратів та обладнання. Вони домовились об'єднати зусилля для розблокування транспортного сполучення між Італією та Україною через обмеження, запроваджені низкою транзитних країн.

Враховуючи значний досвід Італії у боротьбі з коронавірусом, Володимир Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров'я двох країн з метою вивчення нових галузевих стандартів та рекомендацій, що впроваджуються в Італії для протидії хворобі.

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